'Un día de fiebre', la nueva novela de Rubén Abella

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La Diputación de León y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organizan hoy miércoles, 6 de mayo, a las 19.30 horas en la Sala Región Leonesa del Instituto Leonés de Cultura, la presentación de Un día de fiebre (Menoscuarto Ediciones), la nueva novela del escritor vallisoletano Rubén Abella. La historia muestra las heridas y esperanzas de un heterogéneo grupo de personas que buscan la luz en tiempo de penumbra.

El relato comienza cuando una tarde de febrero de 2015 un terremoto sacude la ciudad de Madrid. Aunque no provoca una catástrofe, siembra el miedo y altera para siempre la vida de varias personas cuyas historias se acabarán enlazando. Entre ellas, una joven universitaria marcada por una novatada brutal; un hostelero aún atormentado por la muerte de su esposa en los atentados de Atocha; un juez y su amante, ambos reacios al compromiso; un bombero ahogado por las deudas; y una profesora que prepara el cumpleaños de su madre octogenaria. A través de un delicado entramado de convergencias, la novela muestra las heridas y esperanzas que ofrece unos personajes que buscan la luz en tiempos de oscuridad.

Rubén Abella nació en Valladolid y ha vivido en Nueva York, Nueva Orleans y Adelaida. Con La sombra del escapista, recibió en 2002 el Premio Torrente Ballester y con El libro del amor esquivo, finalista del Nadal.