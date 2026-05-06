La arqueología protagoniza este jueves el seminario ‘Guardianes del Patrimonio’ en el MSM de Sabero

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El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, situado en la localidad leonesa de Sabero, celebrará mañana, jueves 7 de mayo, a partir de las 18 horas, el seminario ‘Guardianes del patrimonio’, para dar a conocer la labor de diversos colectivos en la salvaguarda del patrimonio minero, que en esta ocasión estará protagonizado por la arqueología.

La actividad, que será impartida por los arqueólogos Antonio Trigo y Patricia Fuentes, de la empresa Red Cultural Gestión del Patrimonio, pondrá el foco en el papel fundamental que desempeñan los arqueólogos en la recuperación, estudio y conservación del patrimonio minero, un ámbito de gran relevancia para comprender la historia industrial y social de numerosos territorios.

A lo largo de la conferencia, analizarán cómo el trabajo arqueológico permite documentar, proteger y poner en valor antiguos espacios de explotación minera, así como rescatar vestigios materiales que ayudan a reconstruir las condiciones de vida y trabajo de generaciones pasadas. Asimismo, se abordarán las metodologías empleadas en la arqueología industrial y minera, y los retos actuales en la gestión y preservación de este tipo de patrimonio.

La sesión ofrecerá también una reflexión sobre la importancia de la colaboración entre profesionales del patrimonio, instituciones y sociedad para garantizar la conservación y difusión del legado minero, contribuyendo a su integración en proyectos culturales y educativos.