Studio Ghibli, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026: "Sus películas trascienden generaciones y fronteras"

Imagen de archivo de una exposición dedicada al director Hayao Miyazaki maestro de la animación japonesa y cofundador del Studio Ghibli.NEREA GONZÁLEZ

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

El jurado del Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026, que este miércoles ha distinguido a Studio Ghibli, ha ensalzado la "sensibilidad" y los "valores humanistas" de las creaciones de este estudio de animación japonés, del que ha destacado que ha "transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación".

El jurado, que ha estado presidido por el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha valorado que, "mediante un proceso artesanal de gran imaginación", el estudio "ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas" como "la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza".

"Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente", resalta el acta que ha sido leída este mediodía en Oviedo, y que añade que el cine de Studio Ghibli ensalza "la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación".

La candidatura de Studio Ghibli, que es el séptimo galardonado de nacionalidad japonesa en la historia de los Premios Princesa de Asturias, que este año alcanzan su cuadragésimo sexta edición, fue propuesta por el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, Alfonso Palacio Álvarez, y por el director de cine y guionista Sergio G. Sánchez, miembros del jurado de la categoría de las Artes 2026.

Galardonados en ediciones anteriores

Studio Ghibli, que se ha impuesto a otras cuarenta y siete candidaturas, toma el relevo como ganador de este galardón del filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, uno de los pensadores más innovadores en la crítica de la sociedad actual.

De acuerdo al reglamento de los Premios Princesa de Asturias, este galardón está destinado a distinguir "la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones".

En las ediciones más recientes también han sido reconocidos con este premio la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi (2024), el filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine (2023); el periodista y escritor Adam Michnik (2022); la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (2021), la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival of Literature & Arts (2020); el Museo del Prado (2019) y la periodista Alma Guillermoprieto (2018).

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades ha sido la segunda de las ocho categorías de estos galardones en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el de las Artes a la cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith.

Aún quedan por fallarse los premios de Investigación Científica y Técnica, el 13 de mayo; Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.