Alberto Rodríguez (Los Acebos): "De pequeño me gustaba descubrir las bandas más random"

Los Acebos es el proyecto personal de Alberto Rodríguez Carrasco, una iniciativa que desde Asturias cristalizó en 2023 como una urgencia creativa en un momento decisivo de su vida. Proyecto persona y banda serán hoy protagonistas en El Gran Café, en un concierto que dará comienzo a las 21.30 horas.

Y algo de conexión Norte hay en Alberto Rodríguez, Asturias y León: «La Naturaleza de nuestra tierra aparece de alguna manera representada en las canciones», asegura y se refiere a los lados del Puerto de Pajares.

En lo musical sus influencias provienen más del rock alternativo: «Escucho mucha música. Y no tiene por qué ser de éxito. Ahora parece que hay que tener muchas visualizaciones. De chaval, cuando se descargaba música, me gustaba descubrir la banda más random, lo más raro y menos escuchado. Pero de nombres conocidos sí que he seguido a Arcade Fire, Incubus, Foo Fighters, Arctic Monkeys... Pero también Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin".

La banda asturiana ha encontrado su seña de identidad en el equilibrio, combinando la pegada de riffs potentes con la sensibilidad de pasajes acústicos delicados. El resultado es un sonido indie rock cargado de matices, donde la lírica aborda la necesidad de perseguir sueños y dejar fluir las emociones, transmitiendo una sensación de vértigo e intimidad.

Tras su debut con el álbum Puntos de Vista (2024), Los Acebos consolidaron su propuesta con el lanzamiento del EP Esclavos de la Intensidad en 2025. El trabajo fue producido por el reconocido Juan de Dios Martín (colaborador de Xoel López, Leiva y Amaral, y nominado a los Grammy) y grabado en Estudios Mans. El EP se compone de seis cortes que van desde el rock más enérgico hasta temas acústicos intimistas, demostrando la versatilidad de la banda. El single homónimo de este EP funciona como una carta de presentación directa: un tema de indie rock emocionante que subraya la fuerza del proyecto y su invitación a vivir con pasión. Su propuesta ha sido incluida en playlists editoriales de Spotify (Fresh Finds, Rock 2025) y ha figurado en el radar de nuevos artistas como Arturo Paniagua. Además, la banda ha hecho support a The Cat Empire en La Riviera (Madrid) y en Las Noches del Malecón (Murcia), y es finalista de los concursos nacionales Hyundai Music Park Talent 2025, Mad Cool Talent, Endesa Music Lover y VIVO Back to Bands (Universal Music); lo que reafirma a la formación como una propuesta sólida dentro de la escena indie actual.