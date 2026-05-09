Regreso al pasado en busca del origen del español

El Cartulario de Froncea (Siglos X-XIII), Fragmentos visigóticos de un penitencial tipo silense del siglo XI (BNE, MS. 10008) y Fuero de Andaluz (Siglos XI y XIII). Hits de otros tiempos. Ahí es nada o ahí es todo en plan: con ellos empezó todo. O casi todo. Esto es, lo que luego se convierte en una de las lenguas fundamentales del mundo, en cantidad y calidad y que lo sigue siendo pese al fuego amigo y enemigo. El Ilcyl (Instituto Castellano y Leonés de la Lengua) es una de las entidades volcadas en esta cuasi misión romántica en tiempos que solo tienen ojos para la IA. Y muestra así su poderío y músculo cultural y secular a la hora de poner en valor el origen, como una tarea de arqueólogos apasionados buscando el inicio para entender lo posterior. Curioso: para entendernos. En esa línea de trabajo, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el académico de la Real Academia Española, José Antonio Pascual, presentaron en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, tres nuevas publicaciones de la colección Orígenes del Español, coeditadas por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la RAE. En el acto han participado, además, los investigadores José Manuel Ruiz Asencio, de la Universidad de Valladolid, y Gregoria Cavero, de la Universidad de León, junto al director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo.

Las publicaciones que se han presentado como ediciones críticas se integran en la colección Orígenes del Español, que, impulsada conjuntamente por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Real Academia Española, constituye una de las principales líneas de investigación y edición científica dedicadas al estudio de los primeros testimonios del romance castellano.

El consejerodestacó que «la colaboración con la RAE supone un importante respaldo académico e institucional al trabajo desarrollado desde Castilla y León en torno a la documentación, conservación y difusión de los textos fundamentales para conocer el nacimiento y evolución histórica del español, reforzando el reconocimiento de la Comunidad como espacio clave en la formación de la lengua y como referencia internacional en los estudios filológicos vinculados a sus orígenes». En este sentido, cabe destacar que, a lo largo de más de dos décadas, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha desarrollado una de las trayectorias editoriales e investigadoras más sólidas en torno a los orígenes del español. Mediante la recuperación, edición crítica y estudio filológico de códices, cartularios, fueros y documentos altomedievales, el Instituto ha configurado una colección de referencia para el conocimiento de los primeros testimonios romances y de la evolución histórica del castellano. Dentro de esta línea destacan publicaciones como Nodicia de kesos. Un testimonio del romance leonés más antiguo, Los Becerros Gótico y Galicano de Valpuesta, Las Pizarras Visigodas, El Becerro Gótico de Cardeña, Las Glosas Silenses, El Tumbo de San Pedro de Montes: un cartulario doble, así como distintos fueros y colecciones diplomáticas medievales. Este trabajo ha contribuido decisivamente a situar a Castilla y León como un territorio fundamental para comprender el proceso de transición del latín al romance y la configuración de los primeros usos escritos del castellano.

Santonja señaló que «las publicaciones presentadas hoy se incorporan a esta línea de investigación y edición crítica, contribuyendo a consolidar una colección de referencia para el estudio de los orígenes del español. Asimismo, amplían el conocimiento sobre la documentación medieval vinculada al nacimiento de la lengua y refuerzan el papel de Castilla y León como uno de los principales espacios históricos para el estudio y la conservación de sus primeros testimonios».

cartulario de froncea

Cartulario de Froncea (Siglos X-XIII) es una obra de Sonia Serna y David Peterson, de la Universidad de Burgos, junto a María Josefa Sanz Fuentes, de la Universidad de Oviedo. El volumen constituye un valioso testimonio filológico e histórico, ya que permite profundizar en los primeros usos del romance en las estribaciones de la Sierra de la Demanda y aporta nuevos datos sobre dos abadías desaparecidas y apenas conocidas: San Miguel de Froncea y Santa María de Oca, en la provincia de Burgos. El Cartulario del Monasterio de Froncea se conservaba en el archivo-biblioteca de Roque Vidal, político, abogado, intelectual y bibliófilo ovetense, figura destacada en la recuperación de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Los investigadores subrayan la singularidad del códice por su carácter «bicéfalo», ya que reúne documentación procedente tanto de San Miguel de Froncea como de Santa María de Oca.

El manuscrito responde además a la tipología de los llamados cartularios de gestión, concebidos con una finalidad práctica y administrativa, sin especiales pretensiones formales. Se trata de un códice de pequeño formato, integrado por 33 folios y 109 documentos, que ha llegado hasta nuestros días mutilado y en un delicado estado de conservación. Faltan los cuatro primeros folios del cuadernillo inicial y el quinto fue arrancado en su totalidad, además de presentar recortes derivados de una encuadernación posterior. Su principal interés reside en reconstruir la intrahistoria de dos monasterios apenas documentados. El volumen reúne textos públicos y documentos de derecho privado relacionados con donaciones, compraventas y permutas, algunos copiados íntegramente y otros solo en sus partes esenciales.

La edición incorpora textos preliminares de Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, y de Ramón Rodríguez Álvarez, además de un prólogo firmado por José Antonio Pascual, académico de la Real Academia Española.

FRAGMENTOS VISIGÓTICOS

Fragmentos visigóticos. De un penitencial tipo silense del siglo XI (BNE, MS. 10008), de José Manuel Ruiz Asencio e Irene Ruiz Albi, ambos de la Universidad de Valladolid, ha sido publicado en coedición por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Real Academia Española dentro de la colección «Orígenes del Español». La obra estudia cuatro fragmentos conservados en el manuscrito MS 10008 de la Biblioteca Nacional de España, que contiene las Etimologías de San Isidoro. Estos restos manuscritos fueron reutilizados en su día como refuerzo de la encuadernación del códice, cuya datación ha sido fijada en 1479 gracias a la investigación desarrollada por los autores.

FUERO ANDALUZ

Fuero de Andaluz (Siglos XI y XIII), de Mauricio Herrero Jiménez, de la Universidad de Valladolid, ha sido publicado también con la misma fórmula. La obra reúne una edición crítica y diversos estudios que documentan la lengua y la vida cotidiana de una pequeña comunidad soriana integrada por mozárabes procedentes de Andalucía o Toledo. Situada en un territorio fronterizo frente a la taifa de Zaragoza y asentada en torno al cerro de Santa Lucía, la localidad de Andaluz consolidó su desarrollo tras la concesión del fuero en 1089 y las posteriores campañas impulsadas por los reyes de Aragón y Pamplona. La concesión de la carta foral constituyó un hito decisivo para la villa, condicionado por factores históricos, estratégicos y geográficos. El estudio analiza el contexto en el que Gonzalo Núñez otorgó el fuero teniendo en cuenta la posición de la localidad en relación con el valle del Duero y los antecedentes de poblamiento en la comarca antes de la Edad Media.