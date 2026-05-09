Urraca I, Alfonso VII y el centenario de Gaudí protagonizan una exposición histórica en Trobajo del Camino

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La Casa de Cultura de Trobajo del Camino (León) acogerá del 14 al 29 de mayo una exposición del artista Luis Zotes, organizada en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que propone un recorrido histórico y artístico por algunos de los momentos y personajes más relevantes de la historia del Reino de León.

La muestra, que lleva por título 'Tres actos centenarios' y podrá visitarse en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, está coordinada por Gonzalo Cayón con la participación del maquetista Luis García López y gira en torno a tres ejes: la figura de la reina Urraca I de León, su hijo Alfonso VII 'el emperador' y el centenario de Gaudí.

Entre las piezas más destacadas, según explica Zotes, figuran dos grandes cuadros de formato monumental dedicados a Fernando I y doña Sancha, así como a Alfonso VI y Urraca de Zamora. Además, el pintor retrata también a Constanza de Borgoña, a la reina Urraca I y a su hijo Alfonso VII “El Emperador”, construyendo un completo recorrido visual por una de las etapas más trascendentales de la monarquía leonesa.

Luis Zotes explica que se trata de “cuadros biográficos” en los que cada personaje aparece vinculado a algunos de los episodios más significativos de su vida y de la historia del Reino de León. Así, Urraca I es representada junto a la batalla de Villadangos; Alfonso VII aparece en el momento de su coronación en el claustro de la Catedral de León; mientras que Alfonso VI y Constanza de Borgoña son situados en Sahagún.

Esta exposición busca acercar al público una época decisiva para la historia de León, reivindicando la importancia histórica, política y cultural que tuvo el Reino de León en Europa.

La muestra también dedica un espacio destacado a Antonio Gaudí, coincidiendo con el centenario del fallecimiento del arquitecto catalán. Las obras muestran tanto sus monumentos más emblemáticos en Cataluña como su estrecha vinculación con León a través de edificaciones como la Casa Botines. Asimismo, incorpora referencias al conde Güell, gran mecenas de Gaudí y figura esencial para comprender la dimensión artística y arquitectónica de su legado.

El concejal de Cultura, Manuel Romero, subrayó la relevancia de esta iniciativa cultural y afirma que “se trata de una exposición extraordinaria que une arte, historia y patrimonio, y que permitirá a vecinos y visitantes descubrir y valorar la grandeza del Reino de León”. Asimismo, destacó “el enorme nivel artístico y documental de una muestra llamada a convertirse en un referente cultural dentro de la programación del municipio”.