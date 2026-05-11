Vanidodes y Benamarías acogerán el 8 de agosto la XXVI edición del certamen poético ‘Versos a Oliegos’

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Las localidades leonesas de Vanidodes y Benamarías, ambas en el municipio de Magaz de la Cepeda y ubicados en torno al riachuelo Rodrigatos, acogerán el sábado 8 de agosto la edición número 26 del certamen poético ‘Versos a Oliegos’, que lleva el nombre del pueblo cepedano que en 1945 quedó sumergido bajo las aguas del embalse de Villameca.

El encuentro cultural y poético reunirá a decenas de autores en un acto público en el que leerán sus trabajos, en verso o prosa, cuyas composiciones también se publican cada año en un libro conmemorativo.

La cita anual surgió en agosto de 2001 a la orilla del embalse de cabecera del río Tuerto, en la comarca de La Cepeda, y en el transcurso de un cuarto de siglo se ha se consolidado como un atractivo reencuentro cívico y cultural.

El evento lleva el nombre de Oliegos, el pueblo cepedano que quedó en 1945 bajo las aguas, anegado por uno de los nuevos embalses construidos durante la época del franquismo en la provincia de León. En aquel momento, los habitantes de Oliegos fueron trasladados a un enclave del entorno de Rueda (Valladolid), ocupando unas tierras adquiridas por el Instituto Nacional de Colonización.

Los autores que presenten sus trabajos para el encuentro de 2026 pueden enviarlos al correo electrónico ramogar.ramos137@gmail.com antes del 15 de mayo, con el fin de disponer de tiempo suficiente para garantizar que el día del encuentro ya esté disponible para todos el libro de ‘Versos a Oliegos’ 2026.