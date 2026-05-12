Versos de un joven poeta en La Bañeza

«¿Poemas de Rainer María Rilke?», preguntó pensativo. Y, hojeando luego al azar, recorrió algunos versos con la vista, miró meditabundo a lo lejos, e inclinó por fin la frente, musitando: «Así, pues, el cadete Renato Rilke nos ha salido poeta...». Y vaya que si salió poeta, como escribe Franz Xaver Kappus (Berlín, 1929) en la introducción de Cartas a un joven poeta. Trascendió al tiempo. Y al momento, como también relataba como un fan total Stefan Zweig al hablar de él en los inicios vitales en El mundo de ayer, donde en resumen le coloca en un estadio superior. Y como la Casa de la Poesía, también al máximo nivel con Antonio Colinas, sabe que no hay fronteras literarias, Rilke es nombre destacado de las actividades que cerraron la semana. La Casa de la Poesía Fondo Cultural Antonio Colinas celebró una destacada velada cultural con motivo de la presentación del primer volumen de la obra poética completa de Rainer Maria Rilke, titulado Poesía. Obra temprana, editado por Ediciones Linteo. El acto se completó con la inauguración de la instalación artística Artefacto Rilke, obra de Antonio-Odón Alonso.

La sesión reunió diversas intervenciones que pusieron en valor la vigencia del pensamiento poético y su diálogo con otras disciplinas artísticas. Participaron el profesor de instituto Ramiro Guardia, el propio Antonio Colinas, el artista Antonio-Odón Alonso y Manuel Ramos, en representación de Ediciones Linteo.

La dimensión musical de la velada corrió a cargo del violonchelista Sergio García, quien interpretó varias piezas e intercaló la recitación de poemas de Rilke y de Antonio Colinas. La lectura poética contó igualmente con la participación de Sara Menéndez.

Esta iniciativa se enmarca en la programación estable de la Casa de la Poesía, impulsada con el apoyo del área de Cultura del Ayuntamiento de La Bañeza, dirigida por Silvia Cubría. La programación incluye de forma continuada presentaciones de libros, exposiciones y actividades culturales que consolidan una agenda estable en la ciudad.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, subrayó el compromiso institucional con la cultura, destacando que este apoyo «no es nuevo y responde a una voluntad sostenida de respaldo a los creadores, a la difusión cultural como base de la sociedad y a la dinamización social y económica del municipio».

Con esta actividad, La Bañeza refuerza su posicionamiento como referente cultural en la provincia de León, manteniendo una programación continuada de iniciativas culturales a lo largo del año, en donde La Casa de la Poesía es ya un referente de actividad de primer nivel.

La Casa de la Poesía. Fondo Cultural Antonio Colinas nace del ofrecimiento que este escritor hizo en su día a su ciudad La Bañeza, donde nació en 1946. Después de más de 50 años de trabajo, este fondo es ahora un manantial de cultura.