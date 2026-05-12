La ULE estudiará hábitos del castro de las islas Cíes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La segunda campaña arqueológica en el castro de las Huertas, en las islas Cíes, ha permitido confirmar que la ladera en la que se localizan los restos estuvo ocupada desde la época castreña hasta la Edad Media. Esta es la principal conclusión de los trabajos desarrollados en el archipiélago entre finales de abril y comienzos de mayo por el Grupo de Estudios en Arqueología, Antigüedad y Territorio (GEAAT) de la Universidad de Vigo (UVigo), con la colaboración de la Xunta de Galicia. El castro de Huertas es uno de los yacimientos de la Edad del Hierro más conocidos tanto por su situación en una isla como por su impresionante localización en el extremo sur de la isla del Medio o isla del Faro, un lugar muy escarpado pero que permitía un control total de las rutas marítimas. En vista de los buenos resultados obtenidos en la campaña realizada el año pasado, se propuso para 2026 una segunda intervención, que comenzó con el desbroce de la vegetación en superficie de las zonas de intervención. Una vez llevada a cabo esta primera fase, el equipo da UVigo trabajó sobre el terreno en dos sondajes, el primero de los cuales amplió el acometido ya en 2025, en el que se habían documentado una serie de muros y un suelo, además de otras estructuras y la presencia de dos niveles de ocupación, datados en época tardoantigua (siglos V y VI d.C.) y altomedieval (siglos IX y X d.C.). Durante los trabajos se recuperaron varias muestras de fauna que serán estudiadas por los especialistas de la Universidad de León para determinar los patrones alimenticios de los habitantes del castro durante la Edad del Hierro y una cantidad importante de cerámicas, que serán también analizadas en el laboratorio del GEAAT en el campus de Ourense. Todo esto apareció fuera de una gran casa de época castreña, la primera que se constata en las islas Cíes y que supone una prueba segura de la presencia de un importante asentamiento humano previo a la llegada de los romanos. Por último, hace falta recordar que la campaña se enmarca en el proyecto Centinela: Patrimonio Cultural Amenazado, financiado por la convocatoria de Proyectos de Investigación en la Red de Parques Nacionales de 2022 y apoyado por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.