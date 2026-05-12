Francisco Contreras presenta su ‘Guía Mágica del Camino de Santiago’ en Casa Botines de León

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Francisco Contreras presenta este jueves, 14 de mayo, su ‘Guía Mágica del Camino de Santiago’ en el Museo Casa Botines Gaudí de León, a las 19 horas. En esta obra el lector encontrará la información básica para emprender la aventura del Camino y redescubrir el pasado, así como las claves y los lugares para completar una experiencia humana única y transformadora. Se trata de un cuaderno de campo conformado por hitos de un Camino en el que aparecen más de doscientos lugares ilustrados con imágenes. El acceso a la presentación es libre hasta completar aforo.

El autor explica que esta Guía recorre desde Saint Jean Pied de Port-Roncesvalles y Somport-Jaca, por las cumbres y montañas aragonesas y navarras, hasta donde los caminos se hacen uno, los repechos de los campos riojanos, los solitarios paisajes y páramos castellanos, burgaleses, palentinos y leoneses, hasta las costas gallegas en busca de las huellas y claves, de lo mágico y lo sagrado, del misterio y misterios en el Camino de las Estrellas.

Francisco Contreras es periodista, documentalista, escritor y reportero. Lleva tres décadas dedicado al periodismo de investigación especializado en historia, leyendas y misterios. A lo largo de estos treinta años ha sido redactor-reportero fundador de la revista Enigmas y de los programas Milenio 3 y Cuarto Milenio (Cadena SER y Cuatro TV) entre otros. Es autor de varios libros y actualmente compagina sus viajes y rutas organizadas con la redacción de ensayos y trabajos literarios y con las secciones radiofónicas semanales en las que participa.