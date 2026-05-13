'cuento de primavera'', en los cines velasco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Cine Velasco celebra esta primavera húmeda y repleta de vida con el cuento que el director francés Èric Rohmer dedicó en 1990 a esta estación del año. Cuento de primavera se proyectará a las 20.30 horas y será en versión subtitulada.

Los socios y socias de Luz de cine han recorrido el ciclo de las estaciones desde el pasado verano con los cuentos del realizador galo. «Este miércoles nos adentramos en un relato cinematográfico que propone un juego sutil e inteligente sobre la inestabilidad de los sentimientos a través de una trama de aparente simplicidad pero con una carga de profundidad como sólo Rohmer sabe narrar», explican. Cuento de primavera relata la historia de Jeanne, una joven profesora de Filosofía.