RTVE no emitirá Eurovisión este sábado, pero transmitirá 'La casa de la música'

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RTVE contraprogramará Eurovisión y comenzará a celebrar los 70 años de Televisión Española con un nuevo especial de 'La casa de la música', que es un homenaje al legado musical de la cadena que este sábado a las 22.00 horas reunirá actuaciones en directo, artistas de varias generaciones y momentos históricos del archivo de la corporación. La música regresará al prime time de RTVE, como cada primavera, aunque esta vez no será con Eurovisión. La cadena pública ha decidido no emitir el festival y apostar por un segundo especial con artistas como Raphael, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Chanel, Guitarricadelafuente, Metrika, o Natalia Lacunza. Al frente del mismo estará Jesús Vázquez (Ferrol, 1965), que tendrá próximamente otro nuevo proyecto en TVE. El presentador dejó Mediaset tras 25 años a finales del pasado año y en febrero debutó en RTVE con el 'Benidorm Fest'. Ahora se pone al frente de 'La casa de la música' tras estrenar etapa profesional y personal con una sonrisa en la cara.

-En la rueda de prensa ha pedido que no acabe 'La casa de la música'.

-Así es. Creo que es un programa muy necesario en la televisión pública. Va a servir también como homenaje a los 70 años musicales de RTVE. A mí me ha devuelto la ilusión. Quién me lo iba a decir hace unos meses. Se cruzó esta historia en TVE y ahora vengo a las grabaciones con unas ganas locas de trabajar. Antes los lunes eran lo peor de la semana y ahora se han convertido en algo muy ilusionante.

-¿Qué le ha dado RTVE para devolverle la sonrisa? -Me tratan con mucho respeto y mucho cariño. Hay ilusión por los pasillos, la gente te sonríe. es una cosa un poco nueva (ríe). La cadena está funcionando muy bien en audiencias, ellos están contentos con los resultados y están apostando continuamente por hacer cosas. Es algo que yo necesitaba.

-¿Su última etapa en Mediaset se agrió? -No quiero entrar mucho ahí, pero me fui mal. Me dio pena no poder despedirme de Mediaset con un abrazo tras 25 años y dándonos la mano, pero no pudo ser. Y de verdad que no fue por mi parte.

-Además vuelve con un formato musical y rodeado de artistas de la talla de Ana Belén.

-Ana Belén es una artista de toda la vida y creo que, en parte, una gran desconocida para algunos jóvenes. Muchos la descubrieron durante la pandemia con aquella versión de 'Agapimú' junto a Ojete Calor. Pero es una mujer muy valiente: se afilió al Partido Comunista cuando España sufría una dictadura. Ahora hay jóvenes que creen que sería divertido que volviera una dictadura y no saben todos los derechos que perderían.

-¿Guarda buen recuerdo de su breve etapa como cantante en 1993? -Lo recuerdo con muchísimo cariño. Es verdad que yo no tengo voz y sufría bastante en ese terreno. Me ofrecieron grabar un segundo disco y dije que no, que volvía a la televisión. De hecho, si grabamos una tercera entrega de 'La casa de la música', ya he dicho que me ofrezco para cantar 'Y yo te besé' (ríe).

-Aunque RTVE quiera recuperar la música en televisión, no sé si le inquieta competir el sábado con 'La Voz Kids' y 'Hay una cosa que te quiero decir'.

-Las audiencias siempre mandan, pero aquí no tanto porque la televisión pública también tiene una obligación de servicio público. Igual que hay programas de otras temáticas, también tiene que haber espacio para la música. Siempre existieron espacios musicales, pero en la industria audiovisual se creó el mito de que la música no funciona. Yo creo que es mentira y los grandes datos del primer especial de 'La casa de la música' lo demuestran. Muchos de los artistas que vienen nos han dicho: "Menos mal que ahora tenemos un sitio donde cantar en directo en televisión".

-El programa se emitirá la misma noche que Eurovisión en otras cadenas europeas. ¿Cree que les pueden atacar por "contraprogramar" el festival? -Me parece una decisión coherente por parte de RTVE y me parece genial que se ofrezca una alternativa musical. Nosotros hemos decidido retirarnos del festival por las razones que todos conocemos y yo lo apoyo. Aunque también me parece un poco un brindis al sol, porque Israel participa en competiciones deportivas de las que Rusia fue expulsada. Si se sanciona a Rusia y se le aparta de competiciones deportivas o se le imponen sanciones económicas, me parece correcto que se hiciera la mismo con Israel.

-¿Cómo se encuentra a nivel personal? -Estoy feliz tras unos meses más complicados. Ahora estoy en proyectos que me ilusionan mucho y conocer artistas como los de este programa es un sueño profesional que parecía inalcanzable. Además, me estoy cuidando muchísimo. En diciembre del pasado año dejé de tomar alcohol y llevo ya seis meses. Cuesta mucho porque es la única droga legal, se promociona constantemente y mata a muchísima gente. Es muy adictiva y muy peligrosa. Yo dije en un momento: "Tengo 60 años y no me sienta nada bien". Al principio necesité un poco de apoyo terapéutico y ahora estoy genial.