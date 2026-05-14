Seise, bracero y papón, sí; castellanoleonés, no

El acto empezaba a la una de la tarde pero a la una menos cinco el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León en San Marcelo ya estaba completo. Público selecto porque es la mayoría silenciosa que venera los símbolos y las instituciones sin fanatismo. Público que no era un público cualquiera, porque ahí estaban Joaquín Alegre, José Enrique Martínez, Nicolás Miñambres, Alfonso García, entre otros, es decir, representantes de verdad del mundo editorial, literario, crítico y periodístico de León. Venía la RAE a León y se cumplió la expectación, porque fueron muchos los que quisieron ver cómo es un pleno en directo. Y si no, aunque fuera por pantalla sentirlo de cerca. La corporación esperaba a los Santiago Muñoz Machado y compañía para que se sentara la expedición académica compuesta por unos veinte nombres, algo así como la mitad del equipo.

Se quedó pequeño el Salón de los Reyes como se quedó pequeño el salón de plenos para recibir no a la RAE en pleno pero sí a buena parte. La RAE no es una peña gastronómica así que no era muy oportuno preguntarle a Salvador Gutiérrez o a José María Merino si llevarían a sus compañeros a tomar un vinín al Húmedo. Gutiérrez sonrió y dijo: «Estaría bien. Esperemos que se lo pasen bien». Merino solamente sonrió.

Mientras se realizaba algún reajuste protocolario, en el salón sin protocolo que ni falta le hacía la emisión funcionaba a la perfección con José María Sevillano supervisando lo que tantas veces falla un poco. Y ahí llegaba una clase del Instituto Padre Isla a ver la RAE en carne y hueso.

También se trataba de conectar a la RAE y la lengua española con las tradiciones y términos leoneses. Por eso, Eduardo López Sendino estuvo atento para entegrarle al presidente de la academia, Santiago Muñoz Machado, un ejemplar de diccionario Palabra de papón, un trabajo único y excepcional de Javier Fernández Zardón, Motorines, histórico del Diario de León, cuya cabecera editó esta publicación, y que sirve en bandeja para incorporar palabras como papón, bracero o seise. También se le transmitió al presidente de la academia la necesidad de eliminar el término ‘castellanoleonés’.

En esta junta pública de carácter extraordinario presidida y dirigida por el director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, entre otros asuntos, se llevó a cabo la lectura de los elogios y méritos del escritor y académico nicaragüense y ganador del Premio Cervantes en 2017 Sergio Ramírez, candidato a ocupar la silla L de la institución —vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa—. Después de la lectura de la antífona y oración con que tradicionalmente comienzan los plenos, el director inició la reunión con unas palabras sobre el sentido y planteamiento general del encuentro. Ha destacado los vínculos leoneses con la Academia a lo largo de su historia, desde sus inicios, con la figura de Juan de Ferreras, académico fundador que formó parte de la nómina inicial recogida en los preliminares del Diccionario de autoridades. Durante su intervención, además de recordar la labor de los académicos leoneses a lo largo de los siglos y la colaboración de León en los proyectos académicos, Muñoz Machado ha hecho referencia a los leonesismos y palabras relacionadas con la cultura leonesa en los diccionarios académicos, así como a las últimas incorporaciones en estas obras.

El director de la RAE inició el turno con una mención de los títulos académicos publicados en 2025 y 2026, que han estado expuestos durante la reunión y que han sido objeto de donación a la ciudad de León. De este modo, ha hablado sobre el Diccionario histórico de la lengua española; las ediciones revisadas y ampliadas del Diccionario panhispánico de dudas y de la Nueva gramática de la lengua española; los títulos de la Biblioteca Clásica de la RAE (BCRAE) La Diana (Jorge de Montemayor), Trafalgar / La corte de Carlos IV (Benito Pérez Galdós), El caballero de Olmedo (Lope de Vega), Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor Diego de Torres Villarroel y Teatro castellano (Gil Vicente), y los títulos cervantinos de la colección BCRAE Básica Don Quijote de la Mancha, La Galatea, Entremeses, Viaje del Parnaso y poesías sueltas, Novelas ejemplares y Comedias y tragedias. Igualmente, ha querido destacar la edición conmemorativa de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) de la Poesía reunida de César Vallejo; y la versión facsimilar de la RAE de El gallo de Sócrates.

Este pleno extraordinario se celebró en León debido a la confluencia de diversos factores. Al legado que han dejado los vínculos leoneses con la Academia se suma la presencia actual de académicos vinculados con León, como el escritor José María Merino, Premio Nacional de las Letras Españolas 2021; el lingüista Salvador Gutiérrez Ordóñez, o el ganador del Premio Cervantes en 2023, Luis Mateo Díez, cuya obra, caracterizada por la creación de universos imaginarios de gran fuerza simbólica, tiene en la comarca de Celama una de sus expresiones más reconocidas, evocación del mundo rural leonés, la memoria y la pérdida. Y también la colaboración de León, a través de laa ULE, además de la circunstancia de que este año se está celebrando en la ciudad la conmemoración del 900.º aniversario del fallecimiento de la reina Urraca I de León.