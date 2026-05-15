La potencia fotográfica de Juan Orejudo llega a Club 45

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Club 45 despide este fin de semana la muestra «REV!» del ilustrador J Torcida, que durante varios meses ha brillado en el Popcorner, la sala de exposiciones temporales que los visitantes encuentran junto a la cafetería en el centro cultural de Santa Colomba. El material de esta muestra se quedará en los almacenes de la Fundación un par de semanas y volverá a lucir en Junio, esta vez en el antiguo Albergue Municipal de Rabanal del Camino, reconvertido en Casa del Pueblo. El sábado 6 de Junio tendrá lugar la inauguración de REV! En Rabanal y las ilustraciones de J Torcida podrán ser disfrutadas allí por público local, visitantes y peregrinos del Camino de Santiago durante todo el mes de Junio. Mientras tanto, este mismo sábado 16 de Mayo, el Popcorner se vuelve a vestir de gala para dar la bienvenida a otra interesante muestra. «Ruido de Luces», una serie de treinta fotografías del artista madrileño Juan Orejudo. Fotografías de Juan Orejudo (Madrid, 80s-90s). El silencio de un grito atrapado en plata es un viaje a las entrañas de Madrid cuando la noche olía a carrete revelado y a humo de cigarro. El eco visual de una ciudad que se negaba a dormir. Eran tiempos de fotografía analógica, de procesos lentos y decisiones rápidas. Cada disparo era una apuesta a ciegas contra la oscuridad. Entre los 80 y los 90, el autor acudía a los conciertos con la urgencia de capturar la electricidad que recorría las salas de la capital. Estas 30 fotografías son el testimonio de todo ello. La captura eterna de ese Ruido de Luces.

La trayectoria de Juan Orejudo Valero (Madrid, 1966) ha orbitado siempre alrededor de la cultura y la comunicación. Formado en la Escuela Oficial de Radio y Televisión, en la Escuela de Letras y en la Escuela Contemporánea de Humanidades (ECH), ha desarrollado su carrera en el sector audiovisual. En la actualidad, desempeña su labor profesional en RTVE, habiendo ejercido durante años como técnico y productor en Radio 3 (RNE). En paralelo, Juan sigue manteniendo su pasión por la fotografía.