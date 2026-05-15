El Musac fija en su nueva Carta de Servicios un plazo de 48 horas para responder a las solicitudes de grupos

Archivo - El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León se sumará a la celebración de la Noche de los Museos el próximo día 16 de mayo.EUROPA PRESS - Archivo

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La Consejería de la Presidencia ha aprobado la Carta de Servicios del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), según ha publicado este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Esta nueva herramienta de gestión define los compromisos de calidad del centro y ha establecido plazos máximos de respuesta para mejorar la "transparencia y la atención a los ciudadanos".

La orden estipula que el museo responda a las solicitudes de reserva y atención a grupos en un plazo máximo de 48 horas hábiles. Asimismo, la institución ha adquirido el compromiso de tramitar las peticiones de los investigadores para acceder a los fondos museísticos y las consultas de fondos documentales en un periodo no superior a los 15 días hábiles.

En cuanto a la programación, el MUSAC ha asegurado que informará sobre sus exposiciones temporales y actividades culturales con una antelación mínima de una semana. El documento también ha destacado que el centro atenderá al menos el 80 por ciento de las solicitudes de colaboración recibidas por parte de centros educativos.

Respecto a la accesibilidad, el texto ha ratificado que el edificio cuenta con instalaciones adaptadas y servicios específicos para diversas discapacidades. Entre estas medidas, el museo ha incluido visitas con intérprete de Lengua de Signos Española, materiales en lectura fácil y pictogramas, así como audiodescripciones en una selección de obras para personas con discapacidad visual.

La normativa ha previsto además un sistema de participación ciudadana para la formulación de quejas y sugerencias, las cuales han de recibir respuesta en un plazo de diez días hábiles desde su recepción. En caso de incumplimiento de los compromisos declarados, la dirección del centro ha de remitir una carta de disculpas al ciudadano para comunicar las causas y las medidas adoptadas.