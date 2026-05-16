León llena sus museos de todo tipo de actividades culturales

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Este próximo lunes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, un evento al que León se suma con fuerza desde hace varios años por el potencial museístico que tiene. Casa Botines, Museo de León y Musac presentaron sendas programaciones para conmemorar este gran día para los museos y, de esta forma, atraer al turismo nacional e internacional con unas actividades que llenan un día repleto de cultura.

En el Musac, la celebración comenzará el sábado 16 con apertura hasta la medianoche y visitas guiadas gratuitas a las 19.00, 20.00, 21.00 y 23.00 horas. A partir de las 20.00 horas, el trompetista cubano Jorge Vistel, una de las voces más personales del jazz afrocubano contemporáneo en Europa, presentará su proyecto Trío Cimarrón. Radicado en París y con una trayectoria internacional, Jorge Vistel ha desarrollado un lenguaje propio que combina la tradición del jazz con las raíces profundas de la música cubana, explorando nuevas sonoridades desde la improvisación y la interacción colectiva. A las 22.00 horas, el DJ leonés JoseNoise, uno de los más importantes representantes de la electrónica experimental y el arte sonoro a nivel local, presenta una sesión preparada especialmente en relación a la exposición Insound and Instructure. En ella hará un recorrido por la música de Yoko Ono a través de una selección de los materiales sonoros publicados por la artista a lo largo de su carrera. La celebración continuará el domingo, en la jornada de clausura de la muestra Yoko Ono. Insound and Instructure, con visitas guiadas a la muestra a las 11.30, 12.30 y 18.00 horas.

Las instituciones museísticas de León, a través de sus programaciones, posicionan a la ciudad como gran potencia en este nicho cultural

Casa Botines celebra con una programación que e incluirá conciertos, sesiones musicales, talleres infantiles y creativos, mercadillo artístico, editoriales independientes, ilustración, diseño, tatuaje y diferentes intervenciones culturales repartidas por el entorno Gaudí. Entre las propuestas participantes se encuentran proyectos musicales como La Rate Timide, Eve and The Apple o El Cocinero Funky, además de espacios y colectivos locales. La jornada finalizará con una Closing Party en El Gran Café a partir de las 23.00 horas con Oldepipol, Fresh Ferry y T Le Funk Nest.

El Museo de Leónramiro

Por su parte, el Ayuntamiento de León se suma este año con una programación que se va a celebrar a través del Centro de Interpretación del Reino de León, el Centro de Interpretación León Romano, el Palacín y la Fundación Vela Zanetti. Los centros museísticos dependientes del Ayuntamiento de León han diseñado una agenda específica para esta celebración. El viernes 15 de mayo, el Centro de Interpretación del Reino de León, ubicado en el Palacio de los Condes de Luna, acogerá a las 19.00 horas un recital musical de folk leonés hispano a cargo de Viridis Dúo. Asimismo, el sábado 16 de mayo, el Centro de Interpretación del León Romano, ubicado en la Casona de Puerta Castillo, ofrecerá la visita teatralizada De civitate legio con dos pases, a las 13.00 y a las 18.00 horas. El Palacín centrará su propuesta en la figura de Carlos Saura con un fin de semana dedicado al séptimo arte. El sábado 16 de mayo, de 11.00 a 14.00 horas, los más pequeños podrán participar en el taller documental Graba, interpreta, crea. Ya por la tarde, el teatro de marionetas y sombras Tras la cámara ofrecerá un recorrido histórico para familias desde los trucos de Méliès hasta el cine contemporáneo. El domingo 17 de mayo, a las 12.00 horas, se realizará un itinerario dinamizado que invitará a los asistentes a construir sus propios relatos a través de retos y juegos.