Eurovisión, sin rastro de España

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La decisión de permitir participar a Israel ha llevado a las radiotelevisiones de España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia a marcharse. El hasta hace poco acontecimiento televisivo del año se celebra este sábado por la noche de un modo tan inédito como anómalo. Por primera vez desde 1961, España no participará en Eurovisión. En este caso, porque el consejo de administración de RTVE decidió el pasado septiembre que la corporación dejaría de participar mientras Israel siguiese presente en el festival por su «masacre en Gaza». La decisión se confirmaría después de que, en diciembre, la mayoría de miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) rechazase expulsar a Israel de la competición, tal y como hizo con Rusia en 2022 tras el inicio de la guerra contra Ucrania.

La 1 ha programado para esa noche un especial de 'La casa de la música' (22.00 horas), que es el segundo especial del formato en el que se estrena Jesús Vázquez como presentador y que contará con Raphael, Manuel Carrasco, Ana Belén, Guitarricadelafuente y Metrika. La apuesta musical competirá directamente con un Eurovisión, que a patir de las 21.00 horas celebra su 70 aniversario de forma ligeramente desangelada, tras las bajas de España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia.

El certamen podrá seguirse únicamente a través de la cuenta oficial de YouTube del certamen y de algunos canales públicos europeos en su señal internacional por satélite.