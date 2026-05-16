Las mejores fotos de la semifinal de Eurovisión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dinamarca y Australia, los grandes favoritos de la velada, lograron este jueves, junto a otros ocho países, su pase a la gran final de Eurovisión 2026, que se celebrará este sábado y cuya lista de países clasificados quedó cerrada esta noche en la segunda semifinal.

Junto al danés Søren Torpegaard Lund y la australiana Delta Goodrem, avanzaron a la final ante 10.000 espectadores en el pabellón 'Wiener Stadthalle' de Viena las actuaciones de Ucrania, Bulgaria, Noruega, Rumanía, Malta, Chipre, Albania y Chequia.

Mientras, los artistas de Suiza, Armenia, Luxemburgo, Azerbaiyán y Letonia quedaron fuera, un resultado esperado según las proyecciones de las casas de apuestas.

La australiana Delta Goodrem conquistó al público y al jurado con su tema ‘Eclipse’, consolidándose como una de las propuestas más destacadas de la velada y reforzando sus opciones de cara a la final del certamen.

Su actuación la impulsó además al segundo lugar en las apuestas, empatada con Grecia de cara a ganar el ‘Micrófono de Cristal’, aunque ambos siguen estando lejos del principal favorito Finlandia.

Dinamarca compitió con el tema ‘Før Vi Går Hjem', una canción con un marcado estilo escandinavo con claras influencias electrónicas.

Mientras se escrutaban los votos de la audiencia, el ganador de Eurovisión 2025 en Basilea (Suiza), el austríaco JJ, presentó su nueva canción ‘Unknown’.

La gran final del sábado reunirá a 25 países: los diez que superaron la primera semifinal: Bélgica, Croacia, Lituania, Moldavia, Polonia, Serbia, Suecia, Israel y los dos grandes favoritos según las casas de apuestas, Finlandia y Grecia; además de los diez de esta noche.

A ellos se suman los países con pase directo a la final: los miembros del ‘Big Four’, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, así como la anfitriona Austria.