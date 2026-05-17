Un día repleto de cultura entre museos y libros

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El sábado 16 de mayo será recordado como uno de los días más culturales que ha habido en la ciudad de León, por lo menos, en el presente año. Miles de personas han recorrido las calles que conforman el centro de León en busca de actividades. Una vida basada en una oferta museística y literaria que ha conseguido atraer muchas personas interesadas en pasar una jornada cultural de lo más entretenida.

El Museo de León, Casa Botines Gaudí, Musac, la Feria del Libro en San Marcelo, además de otras actividades en diversos espacios de la ciudad han hecho que la gente haya podido recorrer el centro de León rodeados de cultura desde aproximadamente las 12.00 horas, momento en el que todo se ha abierto y se ha podido comenzar a elegir que hacer. En Casa Botines, las actividades han ido realizandose a lo largo de la mañana y de la tarde en sus alrededores que, a pesar de las obras, no ha impedido que la jornada haya sido fructífera para la oferta que llevaban semanas promocionando.

Por su parte, la Feria del Libro, como era de esperar, ha reunido a muchos viandantes que han querido pasear y pararse en muchas de las librerías que han conseguido destacar por la gran variedad de literatura presente. «Lo que más me ha gustado de la Feria del Libro es la diversidad de temas que se ofrecen entre las librerías presentes», comentaban los interesados.