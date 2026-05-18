Charlotte Blues lleva la esencia soul a León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El próximo sábado 23 de mayo, el Teatro San Francisco de León cambiará por una noche su programación habitual para abrir sus puertas a una propuesta musical diferente, vibrante y cargada de nostalgia. La reconocida formación palentina Charlotte Blues Band aterrizará en la capital leonesa con su espectáculo Estrellas del Soul, una gira que está recorriendo distintos escenarios de Castilla y León y que se ha convertido en todo un homenaje a los sonidos más emblemáticos del blues, el soul y el rock and roll.

La actuación supondrá una nueva parada dentro de un tour que está cosechando una gran acogida en diferentes ciudades de la comunidad. Después de triunfar en plazas como Zamora, Valladolid, Ávila, Aranda de Duero o Palencia —donde lograron completar el aforo del emblemático Teatro Ortega— la banda buscará ahora conquistar al público leonés con un espectáculo definido por la potencia de su directo, la elegancia de su puesta en escena y la fidelidad con la que revive la esencia de una de las épocas doradas de la música internacional.

Charlotte Blues Band se ha consolidado en los últimos años como una de las formaciones más reconocidas dentro del panorama musical castellano y leonés gracias a un repertorio que combina clásicos inmortales con una interpretación cuidada y llena de personalidad. Su propuesta artística se apoya en un sonido sólido y en una escenografía que transporta al espectador a las décadas de los 50, 60 y 70, cuando el soul y el rhythm & blues marcaron un antes y un después en la historia de la música contemporánea.

El grupo está integrado por siete músicos de amplia experiencia sobre los escenarios. Al frente de la formación se encuentra la voz de Mimi Brown, acompañada por Yolanda Valdespina, encargada de los coros, el saxo y la armónica diatónica; Óscar Erice a los teclados; Fran Martínez en la guitarra y los coros; Fernando Torres al bajo eléctrico; y Alberto Peña a la batería. A ellos se suma la colaboración especial de Marina Nicolás en los coros, completando una formación que destaca por la calidad interpretativa y la conexión que logra transmitir en cada actuación.

El concierto ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones más representativas del Blues, Soul, Rhythm & Blues y Rock and Roll, con especial protagonismo para los artistas que marcaron aquella etapa irrepetible de la música estadounidense. El espectáculo rendirá homenaje a figuras legendarias como Aretha Franklin, Etta James, Elvis Presley o Little Richard, nombres imprescindibles para entender el desarrollo del soul y el rock and roll y que siguen siendo referencia para generaciones enteras de músicos.

Además de recuperar los grandes éxitos de estos iconos musicales, el espectáculo pone el foco en la influencia del sonido Motown, sello discográfico que revolucionó la música popular.

Charlotte Blues Band convertirá el Teatro San Francisco en un viaje a la época dorada del soul