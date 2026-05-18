Yoko Ono desaparece de León

Momento en el que se quita uno de los carteles en Ordoño IIDL

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Este domingo 17 de mayo, la exposición dedicada a Yoko Ono en el Musac puso punto y final a su estancia en León. Desde el 8 de noviembre hasta el pasado domingo estuvo disponible para ser visitada por las personas interesadas, pero ya no. Para recalcar que la exposición Insound e Instructure, esta mañana se han comenzado los trabajos para retirar todos los carteles que el propio Musac colocó semanas antes de la llegada de dicha exposición.

En Ordoño II ya se ha dejado ver el momento en el que una grúa ha retirado uno de estos carteles que se situaban en pleno avenida. La mayor exposición sobre la artista japonesa ha llegado a su fin.

El Musac, desde hoy, hasta el 5 de junio, ambos incluidos, permanecerán cerradas las salas, donde se encontraba la exposición, ya que anuncian que habrá nuevas exposiciones por esas fechas.