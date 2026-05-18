El rodaje de una serie histórica de Netflix paraliza el casco histórico de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Netflix llega a León y lo hará con una serie histórica que se grabará por el casco histórico de la capital leonesa. Este rodaje se llevará a cabo el jueves 21 de mayo a partir de las 7 de la mañana. Se trata de una serie adaptada del libro de Paulo Coelho. Un centenar de figurantes se vestirán en el Palacio de Exposiciones y les llevarán hasta el lugar de grabación en la Plaza del Grano.

La serie que se va a grabar en León se titula El Peregrino y es una adaptación de la novela homónima de Paulo Coelho, uno de los autores más leídos en el mundo, con más de 320 millones de libros vendidos. Entre los actores destacados europeos se puede encontrar a Manuel Manquilla (Emitaño) y el elenco europeo finaliza con Albert Pla (Mago), Gonçalo Diniz (Martim) y Elisabeth Bonjour (Doña Lourdes).

Lara Tremouroux (Clara), Julia Konrad (Marina Astrain), Silvio Guindane (Roberto), Fabiana Gugli (la madre de Paulo), Emílio de Melo (el padre de Paulo), Thelmo Fernandes (el padre de Clara), Isabel Guéron (la madre de Clara) y Roberto Birindelli (el Maestro) completan el reparto.

El Peregrino está dirigida por Vicente Amorim, quien también figura como coguionista. La película está producida por Caio Gullane, Fabiano Gullane y Miguel Ángel Faura.

Calle Cascalería con la prohibición de aparcarDL

El montaje ya está en marcha en la Plaza del Grano, lugar donde se realizará la grabación. Entre el mobiliario, se puede ver una antigua cabina de teléfono debajo de los soportales. No obstante, el rodaje afectará a los bares de la zona que deberán cerrar el jueves. El aparcamiento del casco histórico de las calles Cascalería y Fernández Cadórniga están prohibidas debido a dicho rodaje.

Sinopsis

La historia sigue a Paulo (Massaro) en una peregrinación por las montañas, los bosques y los campos del Camino de Santiago de Compostela. Guiado por el enigmático Petrus (Santoro), se enfrenta a una serie de pruebas que transforman su búsqueda del autoconocimiento en una aventura de encuentros misteriosos y fuerzas invisibles, un viaje que pone a prueba los límites físicos y espirituales de ambos hombres. La narrativa combina el espíritu de una película de carretera con el lenguaje mágico característico de la obra de Paulo Coelho.