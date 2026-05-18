El ILC rinde tributo a Francisco Umbral con una muestra de caricaturas y textos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial rinde homenaje este miércoles, 20 de mayo, al recordado escritor Francisco Umbral (1932-2007) con varios actos pensados para resaltar su legado literario y también su vinculación personal con León, todos ellos en colaboración con la fundación madrileña que lleva su nombre y que tiene como objetivo principal seguir investigando y difundiendo la obra del autor de obras como Las señoritas de Aviñón o Cela: un cadáver exquisito.

En primer lugar, a las 14.00 horas y en la Sala Polivalente del Edificio Fierro, sede del ILC, se procederá a la apertura de la exposición Umbral, trazo a trazo, un recorrido por la icónica figura del escritor a través de la muy distinta y sugerente mirada de 19 ilustradores y caricaturistas, tanto españoles como hispanoamericanos. Antonio Mingote, Máximo, Ricardo y Nacho, Fernando Vicente y el leonés Toño Benavides son algunos de los artistas que homenajean, cada uno con su estilo, a uno de los narradores, columnistas y ensayistas más relevantes de las últimas décadas en el ámbito de la lengua española.

En Umbral, trazo a trazo, el visitante podrá apreciar la línea fina e irónica de Mingote, en negro y con potentes tonos rojos; el dibujo difuminado del pintor y escultor Otero Besteiro; el trazo sofisticado de Carlos Killian, la sutilidad de Ricardo Martínez, más conocido como ‘Ricardo’, y el trazo desenfadado de Lorenzo Montatore, creador este último que de manera reciente publicó la novela gráfica La mentira por delante (editorial Astiberri), dedicada de forma íntegra al universo umbraliano. Las gafas, las bufandas, la melena, los dedos delicados y los abrigos del escritor son los elementos más escogidos por los artistas, todos ellos de reconocido prestigio. Además, algunas viñetas incluyen textos, como este de Antonio Mingote, quien también fue miembro de la Real Academia Española, fechado en 1997, y en el que se lee lo siguiente: “¿El idioma de Cervantes? Eso era antes. Porque en el momento actual, según miles de opinantes, es el idioma de Umbral. Y está resultando cómico que a este escritor colosal no lo hayan hecho académico, sólo Premio Nacional que es agasajo epidérmico. Nuestra vida literaria es asaz estrafalaria”. O este otro de Ricardo en el que relata su experiencia con quien fue galardonado con el Premio Cervantes en el año 2000. A partir de un encuentro con Umbral, Ricardo reconoce que cambió radicalmente su forma de acercarse a las caricaturas: “Procuré minimizar las exageraciones, pero siempre buscando que mis dibujos reflejaran mejor el rostro del retratado que una buena foto. Lo cual, a veces, funciona”.

La lista completa de los ilustradores y dibujantes que participan en la muestra está integrada por Otero Besteiro, Toño Benavides, Máximo San Juan ‘Máximo’, Antonio Mingote, Carlos Killian, Fernando Vicente, Ricardo (en algún caso con la participación de Nacho, su estrecho colaborador), Gustavo Bejer ‘Gusi’, Raúl Fernando Zuleta ‘Raúl’, Guillermo Torres Meana ‘Guillermo’, Alfredo González ‘Alfredo’, Alberto Morales ‘Ajubel’, Vázquez de Sola, Hermenegildo Sabat ‘Menchi’, Luis Grañena, Ulises Culebro, Néstor Dámaso del Pino y Lorenzo Montatore.

La exposición, realizada en colaboración con la Fundación Francisco Umbral, se completa con diversos documentos aportados por el Departamento de Arte y Exposiciones del ILC que ilustran la iniciática relación del escritor con León, tierra en la que dio sus primeros pasos en el mundo del periodismo radiofónico, pero también escrito. Y así, se muestra el número de ‘Tierras de León’ que incluía la novela corta Días sin escuela -única publicación de ese texto antes del rescate en forma de libro que llevó a cabo el ILC en 2023-, con la que un joven Francisco Umbral ganó en 1965 el premio convocado por la Diputación con motivo del V Día de las Comarcas Leonesas; las ilustraciones que para la reedición actual de la obra llevó a cabo el magistrado, escritor e intelectual Avelino Fierro, o la publicación editada por la Caja de Ahorros de León que recoge el premio de cuentos de la entidad, correspondiente a 1967, en el que Umbral se alzó con el segundo premio y donde su texto fue ilustrado por Luis García Zurdo, todo ello entre otros documentos e imágenes. .

Umbral, trazo a trazo podrá verse en la Sala Polivalente del Instituto Leonés de Cultura (calle Puerta de la Reina, 1) hasta mediados de junio, con entrada gratuita y de acuerdo con el siguiente horario: de martes a viernes de 17.00 a 20.00; sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos de 11.00 a 14.00 (lunes cerrado).

Por la tarde, y en el marco de la Feria del Libro de León 2026, la carpa del recinto (plaza de San Marcelo) acogerá a las 19.00 horas la presentación del libro Días sin escuela, que el ILC acaba de reimprimir y de integrar en su catálogo de publicaciones, volviéndolo a poner a disposición de toda la sociedad. Días sin escuela, cuya edición moderna fue dada a conocer en el Ateneo de Madrid el 18 de mayo de 2023, narra cómo una pandilla de niños explora el León de posguerra hallando juegos y aventuras donde los adultos no ven más que carencias y desolación. La obra, cuya existencia fue posible gracias a la mediación del escritor y ex director del Instituto Leonés de Cultura Alfonso García, ha vuelto a ser editada con preciosismo y sigue contado con las evocadoras ilustraciones de Avelino Fierro. Medios de comunicación nacionales e internacionales, lectores y especialistas saludaron con entusiasmo la aparición de un texto que había permanecido seis décadas oculto, y algunos expertos la han calificado como la primera novela de Umbral. En el acto estarán presentes Fanny Rubio, catedrática de Literatura en la Universidad de Castilla-La Mancha, y Emilio Gancedo, coordinador de Proyectos del ILC.

Proyección de ‘Mortal y rosa’

Una hora después, a las 20.00 horas, la Sala Región Leonesa del ILC (con acceso por calle Santa Nonia, 3) acogerá la proyección del documental Mortal y rosa, de la cineasta Sonia Tercero. Una producción de 27 minutos de duración que aborda cómo durante la escritura del libro del mismo título, Francisco Umbral recibe la trágica noticia de que su hijo de cinco años ha sido diagnosticado de leucemia. A partir de ese momento, la narración de la que es su obra más onírica transita entre la ficción y la realidad en un vano intento de devolver la vida a ese niño.

Tras la proyección, de acceso libre hasta completar el aforo, tendrá lugar una mesa redonda sobre Umbral y a su obra (especialmente en torno a las novelas Mortal y rosa, Leyenda del césar visionario y Las ninfas) con presencia y participación de Fanny Rubio Gámez, catedrática de Literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, poeta y miembro del jurado del Premio al Mejor Libro del Año; Manuel Llorente Manchado, periodista, patrono de la Fundación Francisco Umbral y presidente del jurado del premio mencionado, y Emilio Gancedo, coordinador de Proyectos del ILC.