El Museo de León anuncia la ganadora del concurso fotográfico convocado con motivo del Día Internacional de los Museos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el próximo 18 de mayo, el Museo de León ha dado a conocer la obra ganadora del concurso fotográfico convocado para esta efeméride. El premio ha recaído en la fotógrafa Librada Martínez Cano, de Tomelloso (Ciudad Real), por su imagen titulada ‘Il Carnevale’.

La fotografía premiada muestra una escena inspirada en el carnaval veneciano, presentada como una estancia social de carácter teatral en la que los personajes aparecen separados del espectador a través de una cristalera que aporta una sensación de distancia y melancolía. La composición destaca por su geometría y por el contraste entre el carácter festivo de los atuendos y la quietud de la escena representada.

La obra pasará a formar parte de las colecciones del museo y será incorporada próximamente a la exposición, que podrá visitarse hasta la celebración de la siguiente edición del certamen.

Desde el Museo de León se ha agradecido la elevada participación registrada en esta convocatoria, que ha superado las 300 obras presentadas, así como la alta calidad de los trabajos recibidos, circunstancia que, según la organización, ha dificultado la decisión final del jurado. Asimismo, el museo ha animado a los participantes a continuar formando parte de futuras ediciones del concurso.