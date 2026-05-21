Umbral en León en un día

Él quería hablar de su libro y los demás parece que casi como competición escribir sobre él y encima lucirse, e incluso algún que otro incauto emularle. Paco Umbral, él, que son tantos, en cambio solo era Francisco Alejandro Pérez Martínez, su nombre, el que casi no fue. Nació en Madrid un 11 de mayo de 1932 y falleció en Boadilla del Monte el 28 de agosto de 2007. Dice este que fue su periódico: empezó a alcanzar repercusión con sus crónicas urbanas en León. Era 1958, hace 65 años. Luego, una bufanda roja paseando por el café del Círculo de Bellas Artes y libros y artículos geniales, de firma única. Ahora, el ILC le homenajea en todos los frentes, en libro, película, exposición y evento con León como telón de fondo. En otro artículo decía este periódico también: Umbral, el dandi que salió huyendo de León.

El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial rindió ayer homenaje al recordarlo con varios actos pensados para resaltar su legado literario y también su vinculación personal con León, todos ellos en colaboración con la fundación madrileña que lleva su nombre y que tiene como objetivo principal seguir investigando y difundiendo su obra. En primer lugar, en la Sala Polivalente del Edificio Fierro, sede del ILC, se procedió a la apertura de la exposición Umbral, trazo a trazo, un recorrido por la icónica figura del escritor a través de la muy distinta y sugerente mirada de 19 ilustradores y caricaturistas, tanto españoles como hispanoamericanos. Antonio Mingote, Máximo, Ricardo y Nacho, Fernando Vicente y el leonés Toño Benavides son algunos de los artistas que homenajean, cada uno con su estilo, a uno de los narradores, columnistas y ensayistas más relevantes de las últimas décadas en el ámbito de la lengua española.

Umbral, trazo a trazo podrá verse hasta mediados de junio, con entrada gratuita y de acuerdo con el siguiente horario: de martes a viernes de 17.00 a 20.00; sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos de 11.00 a 14.00 (lunes cerrado).

Por la tarde, y en el marco de la Feria del Libro de León 2026, la carpa del recinto (plaza de San Marcelo) acogió la presentación del libro Días sin escuela, que el ILC acaba de reimprimir y de integrar en su catálogo de publicaciones, volviéndolo a poner a disposición de toda la sociedad. Días sin escuela, cuya edición moderna fue dada a conocer en el Ateneo de Madrid el 18 de mayo de 2023, narra cómo una pandilla de niños explora el León de posguerra hallando juegos y aventuras donde los adultos no ven más que carencias y desolación. La obra, cuya existencia fue posible gracias a la mediación del escritor y ex director del Instituto Leonés de Cultura Alfonso García, ha vuelto a ser editada con preciosismo y sigue contado con las evocadoras ilustraciones de Avelino Fierro. Un texto que ha sido calificado como la primera novela de Umbral.