Diario de León

Fotos | El rodaje de El Peregrino de Netflix en León devuelve al pasado a la plaza del Grano

RAMIRO

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

RAMIRO

Netflix se despliega en León para grabar El Peregrino

tracking