La cofradía de Minerva y Veracruz de León votará el domingo si deja a las mujeres procesionar con túnica

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La Cofradía de Minerva y Veracruz de León, la única mixta de la ciudad en la que las mujeres no procesionan con túnica como los hombres, votará este domingo si les permite hacerlo a través de una junta extraordinaria en la que se decidirá si se lleva a cabo la modificación estatutaria necesaria para hacer ese cambio.

Esta cofradía es una de las tres más antiguas de León, fundada en 1612, y, aunque en sus estatutos recoge la participación de las mujeres como hermanas, estas sólo pueden procesionar como 'manolas', es decir, vestidas de riguroso luto con mantilla y peineta para acompañar a los pasos en señal de respeto, duelo y recogimiento.

Minerva y Veracruz se sometió el año pasado a una votación para "pulsar la opinión de sus hermanos y hermanas" con el objetivo de recoger "esa sensibilidad", ha explicado a EFE el abad de la Cofradía, José María Domínguez.

Fue aprobada con 286 votos a favor y 199 en contra, lo que significó que existía el interés necesario como para proponer una modificación estatutaria que se votará este domingo durante toda la mañana en el Museo Diocesano y de la Semana Santa de León.

Modificación de los estatutos

"Tenemos más de cuatrocientos años de historia y una modificación de estatutos es algo muy serio, requiere una logística importante y conlleva una gran responsabilidad. No se puede hacer así como así, pero en este caso se entendió que hay una sensibilidad con respecto a este asunto y lo que queremos es que se aborde con una transparencia y una limpieza absolutas", ha señalado el abad.

La votación del domingo requiere dos tercios de los votos a favor para que las mujeres puedan también vestir la túnica como cualquier otro miembro masculino.

La cofradía cuenta con un total de 2.154 hermanos y hermanas, aunque no todos tienen derecho a voto, ya que depende de factores como la edad o de si están o no al corriente de pago de sus cuotas.

Otros casos

En la Semana Santa de León capital hay otras cuatro cofradías que vetan la presencia de uno de los dos sexos: tres exclusivamente masculinas, Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Nuestro Señor Jesús de la Redención y Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, y una femenina que no permite la participación de hombres, María del Dulce Nombre.

Había otro caso, la Cofradía de la Agonía de Nuestro Señor, que era únicamente femenina pero que reformó sus estatutos hace una década para permitir la participación de hombres.