Bad Bunny se prepara para hacer historia en España

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Hasta a Bad Bunny le debió pillar por sorpresa el éxito de su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. Primero, porque de las tres fechas anunciadas para nuestro país -una en Barcelona, este viernes, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, y dos en Madrid, el 30 y el 31 de mayo de 2026, en el Riyadh Air Metropolitano-, pasó a otras nueve -una más en Barcelona, el sábado, y otras ocho en Madrid, el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio-. Segundo, porque, quizá abrumado por la excelente acogida -se vendieron más de 600.000 entradas en apenas 24 horas- se apresuró a rebajar las expectativas. "No soy Taylor Swift", afirmó en una entrevista concedida a 'Variety' donde, al hilo del 'Eras Tour' de la artista de Pensilvania, le preguntaban si, como ella, planeaba una gira repasando toda su carrera y ofreciendo shows de alrededor de tres horas. "Quiero aclarar esto ya para que la gente no se emocione demasiado. No va a estar organizado así. Es bastante una gira para 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', con algunas canciones más antiguas intercaladas", explicó.

Habrá pues que tomar nota porque al de Bayamón apenas le quedan unas horas para subirse al escenario del Lluís Companys. Hace unos días operarios y grúas comenzaban a levantar el escenario principal del show y La Casita, la emblemática estructura de tonos salmón, rosa y amarillo, inspirada en las tradicionales viviendas puertorriqueñas, que pudimos ver durante su residencia de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, titulada 'No me quiero ir de aquí', y en el brillante espectáculo que ofreció durante el intermedio de la Superbowl de este mismo año.

Esta construcción funciona como un segundo escenario, donde Benito Antonio Martín Ocasio despliega algunos de los momentos más íntimos, emotivos y cercanos del concierto. Pero, además, ha sido el rincón por el que han desfilado músicos como Ricky Martin, Ñejo o Karol G y se han dejado ver estrellas como Pedro Pascal o Penélope Cruz y deportistas como LeBron James o Kylian Mbappé. La inclusión de este espacio también ha permitido al artista poner nuevas entradas a la venta, una serie de localidades llamadas Los Vecinos, por encima de los 200 euros, que se sitúan justo detrás de La Casita y permiten estar a pocos metros del Conejo Malo cuando este interpreta sus temas más íntimos.

A tenor de sus propias palabras, el grueso del concierto navegará por las canciones de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el último y exitoso álbum del artista, que gira en torno a la nostalgia por Puerto Rico y la necesidad de apreciar el presente y valorar a los seres queridos antes de que sea demasiado tarde. En él, el músico se rodea de excelentes instrumentistas para mezclar reguetón, salsa cubana, dembow dominicano y electrónica, multitud de sones con los que ha obtenido nuevamente el favor del público y de la crítica.

Nada más salir, el álbum se posicionó en el número 1 de Spotify en su primera semana con 235 millones de reproducciones, pero es que siete de sus canciones ya se encuentran entre las más populares del artista, encabezadas por 'DtMF', la que da nombre al disco, que ya ha superado los 1.860 millones de reproducciones en la plataforma, y seguidas por la preciosa 'BAILE INoLVIDABLE', 'NUEVA YoL', 'EoO' o 'VOY A LLeVARTE PA PR'.

Todas ellas formarán parte de un concierto de unas dos horas de duración donde, sin duda, se servirá 'CAFé CON RON', se vibrará al ritmo de 'WELTiTA' -de hecho, Chuwi, la banda puertorriqueña que saltó a la fama con esta última pista, es la telonera de Bad Bunny durante toda su gira- y habrá momentos para tempos más lentos con canciones como 'LA MuDANZA' o 'LO QUE LE PASÓ A HAWAii'. No se olvidará el puertorriqueño de clásicos de su repertorio como 'Tití Me Preguntó', que ya ha superado los 2.570 millones de reproducciones en Spotify, 'Callaíta', 'Ojitos lindos', 'Yo perreo sola', 'El apagón' o 'Me Porto Bonito'.

Algo más difícil es barruntar qué sorpresas dará un músico al que le gusta jugar con los artistas invitados. Dado que la gira arranca en Barcelona, estos días el nombre de Rosalía resuena con fuerza. La cantante catalana tiene libre esa semana antes de retomar su 'LUX Tour'. Ambos lanzaron 'La noche de anoche' en 2020, una bachata que solo han interpretado una vez en vivo, en el 'Saturday Night Live'. ¿Y si la cita de Barcelona es una nueva oportunidad? La coincidencia con el Papa Sea como sea, los afortunados asistentes pueden esperar una gran fiesta, en la que corear y bailar al son de unas letras donde el hedonismo, el sexo, el humor, el amor y el desamor se dan la mano. Lo que ya era menos predecible es que el papa León XIV fuera a estar de visita por nuestro país entre el 6 y el 12 de junio, justo cuando Bad Bunny pone en marcha su gira.

No habrá, sin embargo, contraprogramación en el sentido más estricto de la palabra, pues el Santiago Bernabéu acogerá el gran encuentro del pontífice con la comunidad diocesana de Madrid el 8 de junio, justo uno de los pocos días que Benito descansa, aunque puede que el 6 de junio alguno de los asistentes al concierto prefieran finalmente acudir a la Plaza de Lima, a unos diez kilómetros del Metropolitano, donde el Papa presidirá la vigilia de oración con los jóvenes.

¿Habrá encuentro entre el artista y el sumo pontífice?

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, no lo descarta. "Madrid da para mucho y puede ser. Yo creo que en cuanto él -por Benito- se entere de que está, si quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que lo recibe como recibe a todos", explicaba este jueves. Eso sí, Cobo aseguraba que "las sorpresas son sorpresas" e insistía en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo".