Spotify ofrecerá una herramienta para versionar y remezclar canciones con IA generativa

Publicado por EFE Nueva York Creado: Actualizado:

La plataforma de música en 'streaming' Spotify ha anunciado este jueves un acuerdo con el sello discográfico Universal por el que ofrecerá una herramienta para que los usuarios puedan crear versiones y remezclas de canciones usando inteligencia artificial (IA) generativa.

En un comunicado, las dos empresas afirman haber firmado unos "acuerdos históricos" sobre licencias que darán lugar a una "herramienta innovadora", alimentada por tecnologías de IA generativa, que "abrirá vías de ingresos adicionales para los artistas y compositores que den su consentimiento.

La herramienta "permitirá a los fans crear 'covers' (versiones) y 'remixes' (remezclas) de sus canciones favoritas de los artistas y compositores que participen", y se presentará como un servicio de pago complementario para los usuarios de Spotify Premium, indica la nota, que no especifica una fecha concreta.

Las empresas destacan el impacto de este "modelo de creación" para los artistas y compositores, que podrán obtener ingresos adicionales a los que ya ganaban en Spotify gracias al "valor generado a través de versiones y remezclas con licencia basadas en IA en la plataforma".

"Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el reconocimiento y la compensación de los artistas y compositores que participan", apunta citando a Alex Norström, codirector ejecutivo de Spotify.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Universal Music Group, Sir Lucian Grainge, ha dicho que la iniciativa está "centrada en los artistas, arraigada en una IA responsable" y ha vaticinado que "potenciará el crecimiento de todo el ecosistema" musical.

El anuncio forma parte de la presentación de resultados trimestrales de Spotify, que ha divulgado tener 761 millones de usuarios mensuales activos, de los cuales 293 millones pagan el servicio Premium.

En el primer trimestre del ejercicio, Spotify ha tenido un beneficio operativo de 715 millones de euros (40 % más interanual) e ingresos de 4.500 millones de euros (8 % más interanual), y ha emitido unos pronósticos favorables que gustaron entre los analistas.

Tras la noticia, las acciones de Spotify se han disparado hasta un 15 % en Wall Street.