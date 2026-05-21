Mediaset tiene los derechos de 'El Rosco' tras la sentencia del Supremo

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Mediaset tiene los derechos de 'El Rosco', la final del concurso 'Pasapalabra', según un acuerdo al que llegó hace un año con la productora holandesa MC&F y que estaba supeditado a que el Tribunal Supremo resolviera el litigo con Atresmedia, lo que ha ocurrido este jueves.

Este acuerdo ha sido adelantado por Informalia y confirmado por EFE a través de fuentes del sector, poco después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra', al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

De esta forma se resuelve un litigio sobre los derechos propiedad intelectual de este formato que está en los tribunales desde hace años y que en un primer término enfrentó a Telecinco, cuando 'El Rosco' se emitía en la cadena de Mediaset, con la productora británica ITV. El concurso y su exitosa final se emiten ahora en Antena 3 a las ocho de la tarde de lunes a viernes.

Tras conocerse la sentencia, Informalia adelantaba que Mediaset se había hecho con los derechos gracias a un acuerdo firmado hace un año con la productora holandesa, que estaba supeditado a que el Supremo resolviera en los términos de la sentencia que se ha hecho pública este jueves.

Antena 3 anunció este jueves que seguirá emitiendo el concurso 'Pasapalabra' y estudia qué hacer con la prueba final, según han señalado a EFE fuentes del programa, que han subrayado que mantendrán la emisión "con normalidad" hasta que no les sea notificada la sentencia del Supremo y los plazos que imponga el proceso, que aseguran no afecta a la emisión de 'Pasapalabra', sino a la de la prueba final, a 'El Rosco'.