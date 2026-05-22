Giro de guion en Pasapalabra: Mediaset deberá pagar 73,2 millones de euros por emitir el programa sin derechos

Publicado por Pedro Pérez Bozal Madrid Creado: Actualizado:

El largo conflicto judicial en torno a 'Pasapalabra' vuelve a situarse en el centro de la actualidad mediática tras conocerse una sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, que condena a Mediaset España a abonar 73,2 millones de euros a la productora británica ITV por la emisión del concurso sin los derechos correspondientes entre 2012 y 2019.

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, fechada el 16 de abril, supone un giro relevante respecto al cálculo previo de la indemnización y revoca parcialmente el auto dictado el año anterior, que había fijado la compensación en 44.334.194 euros. Aquella cifra se basaba exclusivamente en el denominado "beneficio ilícito derivado de los ingresos publicitarios directos, convencionales y no convencionales" obtenidos por la emisión del programa en Telecinco.

Sin embargo, el nuevo pronunciamiento amplía de forma significativa el alcance del perjuicio económico reconocido a ITV y eleva la indemnización hasta los 73.246.772 euros. El tribunal entiende que el análisis anterior no reflejaba en su totalidad el impacto económico real del programa dentro de la cadena, y que el beneficio generado por 'Pasapalabra' iba más allá de la publicidad directa.

En este sentido, la Audiencia Provincial introduce un concepto clave en su razonamiento: el efecto indirecto del concurso sobre otros espacios de la programación de Mediaset. En concreto, se refiere al impulso de audiencia que el programa generaba en formatos inmediatamente posteriores, como los informativos de la cadena, así como a otros elementos asociados a su explotación comercial, incluido el merchandising.

La sentencia también rechaza las alegaciones presentadas por Mediaset, que intentaban limitar el alcance del cálculo económico o introducir fórmulas alternativas para reducir la cuantía de la compensación.

¿Y ahora qué?

El conflicto no solo ha tenido consecuencias económicas, sino también un fuerte impacto en el panorama televisivo español. 'Pasapalabra' es uno de los concursos más populares de la televisión y su trayectoria ha estado marcada por cambios de cadena, disputas sobre su formato y múltiples decisiones judiciales.

En paralelo a esta sentencia, otro frente judicial ha reactivado el debate sobre la propiedad intelectual del formato. El Tribunal Supremo resolvió el pasado jueves que la prueba final conocida como El Rosco no pertenece a ITV, sino a la productora neerlandesa MC&F. Esta decisión afecta directamente a la versión del concurso que actualmente emite Atresmedia en Antena 3, ya que la cadena no dispone de los derechos de explotación de esa parte concreta del programa.

El fallo del Supremo se centra exclusivamente en El Rosco, sin cuestionar la continuidad del resto del formato. Esto implica que 'Pasapalabra' puede seguir emitiéndose, aunque se verá obligado a cambiar su prueba final.

La coincidencia temporal de ambas resoluciones ha intensificado el impacto mediático del caso. Por un lado, Mediaset afronta una condena económica histórica por la explotación pasada del concurso; por otro, Atresmedia se enfrenta a la reconfiguración de uno de los elementos más reconocibles del formato.

Según fuentes del sector, la situación podría resolverse parcialmente mediante acuerdos de explotación ya existentes. En este sentido, se apunta a que la productora neerlandesa MC&F habría cerrado hace más de un año un acuerdo con Mediaset España para la explotación de El Rosco, condicionado precisamente al desenlace del proceso judicial. Con la resolución del Supremo, esa operación podría activarse.

En paralelo, Mediaset ha optado por no realizar declaraciones oficiales sobre la sentencia, mientras trabaja en el desarrollo de un nuevo formato televisivo que incorporaría El Rosco como elemento central.

Por su parte, Atresmedia e ITV tendrán que redefinir la estructura del programa. En cualquier caso, el concurso continuará emitiéndose en su actual versión hasta que se notifique la sentencia y venza en plazo de aplicación de la misma.

El origen del conflicto se remonta a la compleja evolución del formato en Europa. 'Pasapalabra', tal y como se conoce en España, es en realidad el resultado de la combinación de dos formatos distintos. Por un lado, el británico 'The Alphabet Game', creado en 1991 y propiedad de ITV, del que deriva la estructura general del concurso. Por otro, el formato neerlandés '21 x 100', creado en 1998, que aportó El Rosco.

Ambos formatos se fusionaron en Italia a finales de los años 90 y llegaron a España en el año 2000. En ese momento, el concurso debutó en Antena 3 con Silvia Jato como presentadora. A lo largo de los años, el formato evolucionó y pasó por diferentes cadenas y etapas, consolidándose como uno de los concursos más populares de la televisión española.

En 2007, Telecinco asumió la emisión del programa y mantuvo su explotación durante varios años. Sin embargo, en 2009 surgió un conflicto entre el entonces consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, y la productora británica ITV por discrepancias económicas y contractuales. Esa tensión derivó en la ruptura definitiva en 2010.

A partir de ese momento, Mediaset defendió que ITV no era la legítima propietaria de El Rosco, lo que dio inicio a un largo proceso judicial. Diversas sentencias en 2014, 2016 y finalmente la del Tribunal Supremo en 2019 dieron la razón a ITV, consolidando su posición como titular del formato principal.

Tras esa resolución, el concurso regresó a Antena 3 en 2020, donde se mantiene actualmente como uno de los pilares de su programación.