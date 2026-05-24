Palomas mensajeras del arte

Ayer sábado, sobre la 7.15 horas de la mañana, unas 4.000 palomas mensajeras volaron desde desde Palazuelo de Órbigo hacia distintos destinos en Andalucía; Sevilla, Jerez, Málaga, Cádiz, Huelva... Se trataba de una prueba puntuable del Campeonato de España, en el que se valora la velocidad con la que la paloma mensajera ha llegado a su destino. Pero en esta ocasión, además, 31 de esas palomas mensajeras transportan 31 pequeños cuadros que hacen que el arte de volar lo lleve implícito con, cómo no, Carlos Cuenllas detrás de este proyecto mostrando y demostrando una vez más ser uno de los grandes activos de la cultura en León y un auténtico catalizador que une artistas. En este caso comisariado por partida doble con otro profesor de Maristas como es Eduardo Barallo. Y en cuanto a artistas, una alineación imbatible: Artistas de la exposición: Cathy Thompson, Ana Campos, Ana Cristina Martínez, Ana Corchea, Jésica Campelo, Estela Román, Mariano Gutiérrez, Susana Valdés, Cristina Ibáñez, Fernando Tuñón, Carlos Luxor, Pedro Tapia, Paco Romo, Ángela Cobos, Paco Fergar, Mar Calzado, Fran de Gonari, Carlos Nestar, Héctor Sánchez, Ana Olot, Ana Alonso, Tránsito Esteban, Araceli Larran, Elena Campos, Silvia Pérez, Anaf. Cristina Masa, Beatriz Hervada, Carmen Verde, Nuria Palencia, Pilar López Duque y Gema Cinabrio, Beatriz Hervada, Beatriz de la Riva, Luis Enrique Sarabia. El proyecto «Volando Voy» ha sido comisariado por dos profesores de Maristas.

Los cuadros, de tan solo 6x8 cm, han sido realizados por estos artistas residentes en León. En casi todos se ha tela como soporte, ya que la obra se tenía que poder doblar y enrollar, a pesar de las pequeñas dimensiones, y por supuesto, debía pesar lo mínimo posible. Así todo los artistas han usado técnicas diferentes que van desde la tinta a la impresión sobre tela.

Las palomas mensajeras ya se utilizaban en la Antigua Grecia,para informar de los ganadores de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. También se utilizaron en Roma, Egipto, La India, muchas veces, con fines militares o como servicio postal. En España vuelan, por ejemplo, transportando con rapidez ciertas muestras entre laboratorios madrileños, o transportando droga, entre otras cosas. Las palomas transportan las pequeñas obras de arte de la exposición Volando Voy, que se ha podido ver en Maristas San José durante esta semana.

Uno de los comisarios, Eduardo Barrallo, ha sido el encargado de poner las obras a las palomas. Barrallo y su hermano Guillermo cuentan con un palmarés impresionante en las competiciones de palomas mensajeras, habiendo sido 14 veces campeones de España, y habiendo entrenado palomas ganadoras en todas las modalidades: Velocidad (hasta 200 km), Fondo (hasta 700 km) y Gran Fondo (más de 700), además de haber sido campeones olímpicos. La suelta de palomas se realizó desde el colombódromo Derby Ribera del Órbigo, en Palazuelo de Órbigo, un lugar dónde diariamente se cuidan y son entrenadas unas 2000 palomas, venidas de Inglaterra, EE UU, Portugal, Italia, Holanda, Bélgica, Polonia etc. Las palomas que vuelan con las obras de arte a Andalucía han sido traídas a León por la Federación Andaluza de Colombofilia, para participar en esta prueba clasificada como Fondo y Gran fondo, según el destino andaluz de cada paloma.