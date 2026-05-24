Talento leonés unido en Mirlo, hoy en El Albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El dúo leonés Mirlo, integrado por Ignacio Martínez y Diego Gutiérrez, realiza hoy su presentación oficial a las 19.00 horas en el Teatro El Albéitar. Se trata de una propuesta de música folk leonesa de reciente formación que nace con la intención de reinterpretar las músicas de tradición oral desde una perspectiva actual, directa y con tintes de las músicas del arco atlántico. Mirlo surge durante el 2025 a partir de la colaboración de ambos músicos en el proyecto Cantares y Sones de León. Desde entonces, el dúo ha ido perfilando un repertorio propio basado en melodías instrumentales y cantadas que recorren distintos géneros de la tradición leonesa, desde titos, jotas o moliñeiras hasta formas más íntimas como tonadas o cantos de bodega. Su propuesta combina arreglos contemporáneos con un lenguaje sencillo y contundente, con los cantares populares que forman parte de la memoria cultural de León y sus diferentes comarcas.

Ignacio y Diego conforman un tándem musical con una sinergia y alquimia naturales que les permite experimentar con las melodías y músicas de raíz desde una óptica contemporánea que reflejan en parte la experiencia acumulada en sus proyectos y grupos anteriores (Tarna, Cecina Folk, Pandetrave, Rober n´ Scroll …).

Así pues con Mirlo, ambos músicos dan continuidad a una línea de trabajo vinculada a la renovación del folk leonés, pero ahora desde el formato dúo, buscando una interpretación más desnuda, directa y personal del repertorio tradicional. El proyecto reivindica la enorme riqueza musical de las comarcas leonesas y la conecta con experiencias, influencias y sonoridades contemporáneas, manteniendo viva la esencia de unas canciones que han acompañado el ciclo vital de generaciones anteriores.

La actuación del 24 de mayo servirá además como estreno de gran parte del repertorio, concebido expresamente para esta ocasión. El concierto incluirá canciones como Una vez que fui ladrón, Canción del Mayo de Prioro, Los Labradores, El tamburiteiro, De la Riera soy… entre otras sorpresas preparadas para una cita muy especial. Tras esta presentación, Mirlo continuará su recorrido durante el verano en algunos de los festivales.