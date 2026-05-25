Sahagún celebra su gran fiesta del teatro

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

El Auditorio de Sahagún bajó el telón de la X muestra de teatro, con compañías de Valladolid y León que han venido ofreciendo al público lo mejor de sus repertorios. Carmelo Gómez, célebre actor de la localidad leonesa, asistió a la entrega. Los grupos merecedores de un alto reconocimiento artístico e interpretativo recibieron el calor del publico en la jornada de clausura de un certamen que con el paso de los años se hace merecedor del calor del publico que llena en cada representación el auditorio Municipal.

El acto sirivó también de homenaje a Mari Carmen Lera, desde el lugar en que se encuentre, promotora del teatro en la Villa, que podrá sentirse reconfortada con la respuesta de sus vecinos.