Fundos lleva a Madrid la grandeza leonesa de Gaudí

El esplendor gaudiniano en León se hace presente hoy martes en Madrid, cuando Fundos presente en la capital la grandeza leonesa de Gaudí. Y no será en un lugar cualquiera, sino en el Colegio de Arquitectos de Madrid (Coam), en pkleno centro en la calle de Hortaleza, número 63, un lugar que ya de por sí merece una visita. Pero en esta ocasión el toque leonés vía Museo Casa Botines Gaudí, presentado por Fundos, multiplica el encanto. La jornada de hoy servirá para poner en valor la obra de Gaudí, como arquitecto, hecho e influencia histórica que sitúa León a la altura de Barcelona, Comillas y los lugares en los que el genio catalán dejó su impronta, pero también mostrar la renovación de este edificio clave en el modernismo y urbanismo leonés como ejemplo de rehabilitación contemporánea. De todo ello, José María Viejo, director general de Fundos, y su equipo hablarán de ello dejando el pabellón cultural leonés en lo más alto.

De esta manera, Museo Casa Botines Gaudí participa este martes 26 de mayo en una jornada organizada en el Auditorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) bajo el título 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Una visión museística desde la Casa Botines de León. El encuentro pondrá el foco en la vigencia de la arquitectura de Antoni Gaudí y en la renovación integral del edificio leonés como ejemplo de rehabilitación contemporánea aplicada al patrimonio histórico.

exposición permanente

La nueva exposición permanente del Museo Casa Botines Gaudí de León se concibe como un espacio de interpretación cultural en el que convergen la historia del edificio y la obra de Antoni Gaudí. A partir de la singularidad de la Casa Botines, el recorrido propone una lectura rigurosa de su evolución y significado, al tiempo que profundiza en Gaudí como creador total, integrador de forma, función y simbolismo.

Este diálogo entre edificio y autor trasciende lo patrimonial para ofrecer una experiencia de conocimiento que combina análisis histórico, interpretación arquitectónica y dimensión sensorial.

espacio de referencia

Con ello, el Museo se afirma como un espacio de referencia en la comprensión del legado gaudiniano y en la activación contemporánea del patrimonio.

apertura a las 19.00 horas

La jornada comenzará hoy a las 19.00 horas con la apertura institucional a cargo de Pilar Pérez de la Cuadra, tesorera del COAM, y José María Viejo del Pozo, director general de Fundos. A continuación, tendrá lugar una presentación y mesa de debate en la que participarán Raúl Fernández Sobrino, director del Museo Casa Botines Gaudí; Virginia González, arquitecta directora del proyecto de renovación; César García, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León y experto en simbología; y Carlos Varela, conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí. El encuentro finalizará con un cóctel para los asistentes.