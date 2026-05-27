Las recientes investigaciones sobre la reina Urraca I de León redescubren su figura como patrocinadora de las artes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

“Hasta hace décadas los manuales de arte consideraban maravillosos los reinados de Alfonso VI y de su hijo, Alfonso VII, y el de Urraca I estaba silenciado a pesar de ser un personaje muy potente. Sin embargo, se está recuperando y las investigaciones de las universidades de León y de Girona están permitiendo redescubrir su figura como patrocinadora de las artes”. Así lo afirmó hoy el director del departamento de Historia del Arte de la Universidad de León, José Alberto Moráis, durante la inauguración del congreso internacional ‘Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística’.

Unas investigaciones respecto a las que, a pesar de que “se pensaba que ya estaba todo hecho”, al comenzar a visitar los catálogos que tienen piezas leonesas o del entorno de Burgos o Zamora, dejan claro que “todavía hay muchísimo camino” para conocer sobre una reina cuya “impresión con las artes que viene de las mujeres de la familia” en un Reino, el de León, donde “la estela artística es femenina, sobre todo en el patronato de los libros”.

Ante todo ese camino de investigación pendiente de recorrer, la Universidad de León acoge desde hoy y hasta el viernes el congreso internacional ‘Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística’, un encuentro que analizará su papel político, su dimensión como promotora cultural y artística y las complejas relaciones que el Reino de León mantuvo con otros territorios europeos entre los siglos XI y XIII.

José Alberto Moráis, director del congreso, explicó que la cita reúne a “los máximos especialistas”, que, durante tres días, “darán cuenta de las principales aportaciones y las novedades que existen en torno al estudio de la figura de la reina Urraca”.

Concretamente, la cita cuenta con la participación de 25 profesores e investigadores de la Universidad de León, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Valladolid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Girona, la Universidad de Bolonia, la Sorbona de París, la Universidad de Múnich o el University College de Londres, así como de representantes del Museo Regional de Bulgaria.

“Son expertos que conocen muy bien a otras soberanas europeas y que pueden contextualizar el Reino de León desde una perspectiva internacional, es decir, cómo gobernó Urraca, pero también para romper el mito que se defendió durante siglos de que el gobierno de Urraca fue una época catastrófica para las artes”, trasladó Moráis.

Frente a ello, detalló que las últimas revisiones documentales llevadas a cabo permiten saber que Urraca I “fue muy benevolente e hizo muchas donaciones a las catedrales y monasterios, no solo a San Isidoro, sino a otros edificios por toda la geografía hispana, pero también a instituciones de calado internacional”. “Urraca era una una buena soberana y buena administradora, a pesar de que las fuentes medievales dicen que era pésima administradora y que gobernaba mujerilmente, pero hoy sabemos que fue todo lo contrario y que resistió en el poder durante 17 años”, añadió el director del departamento de Historia del Arte de la ULE.

Congreso internacional

El congreso internacional ‘Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística’, dirigido por el director del departamento de Historia del Arte de la ULE, José Alberto Moráis, supone el encuentro académico “más ambicioso” de los que se han celebrado a lo largo de este año en el marco de la conmemoración del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca, gracias a la participación de más de 25 universidades e instituciones nacionales e internacionales.

La cita pretende también abrir un espacio de análisis y reflexión sobre el papel de las mujeres en el ejercicio del poder durante la Edad Media, incorporando miradas transversales que permitan profundizar en el protagonismo femenino en la construcción política, cultural y artística de la Europa medieval.

Las jornadas se desarrollarán entre el Palacio del Conde Luna y el Palacio de los Guzmanes, en León, y concluirán en el Centro Cultural San Benito de Sahagún, enclaves estrechamente vinculados a la historia de la soberana leonesa.

La iniciativa cuenta con la colaboración de numerosas instituciones, entre ellas la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de Sahagún, el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León y diversos grupos de investigación nacionales e internacionales. El encuentro se enmarca además en la exposición dedicada a la reina Urraca actualmente abierta en el Museo de León, que podrá visitarse hasta el próximo 7 de junio y que sirve como complemento cultural al congreso internacional.