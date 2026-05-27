El Archivo Histórico Municipal celebra una jornada de puertas abiertas el 9 de junio

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El Archivo Histórico Municipal de León, ubicado en la Casona de Puerta Castillo y dependiente de la Concejalía del Acción y Promoción Cultual del Ayuntamiento de León, celebra el próximo 9 de junio una jornada de puertas abiertas con motivo del Día Internacional de los Archivos.

Los ciudadanos y ciudadanas interesados podrán visitar las salas culturales del Archivo Histórico Municipal y conocer de primera mano el patrimonio documental de la ciudad. Joyas documentales como el Privilegio signado de Alfonso IX del año 1219 o las actas municipales desde 1513 se podrán admirar en la visita de esta jornada.

Quien quiera disfrutar de esta actividad deberá dirigirse a la Casona de Puerta de Castillo, lugar donde se encuentra el Centro de Interpretación del León Romano y el Archivo Histórico Municipal. Los ciudadanos que quieran asistir a una visita dirigida pueden hacer su reserva en el teléfono 987 895 700 los días previos. Las visitas se desarrollarán el mismo día 9 de junio en dos sesiones: a las 10:00 y a las 12:00 de la mañana.