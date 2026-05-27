Concierto teatralizado en el Auditorio para conmemorar los cinco años de Folk de Filandón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León acoge este sábado 30 de mayo un concierto teatralizado del grupo Folk de Filandón con el que conmemoran sus cinco años sobre los escenarios, un espectáculo que pone en valor las raíces, el folklore y la identidad. Entre música folk e historias, los integrantes de este grupo irán dando forma a un acervo de tradiciones que hará a los asistentes volver al pasado, regresar a sus pueblos y recordar la voz de sus abuelos.

La velada comenzará a las 20:00 horas bajo el título ‘Contar, cantar; el secreto de la tradición’. En ella se irá sucediendo el talento de Lola Quintanilla, Roberto Carro, Alberto Lozano Verdejo, Mercedes Álvarez y David Fernández, integrantes de Folk de Filandón. Además, contarán con la colaboración de la Escuela de Hilanderas de León quienes además de poner en valor esta laboral artesanal, reivindicarán la tradición como un recurso vivo indispensable para entender la cultura y sociedad actual.

Tras cinco años de plazas, museos y pequeños salones, Folk de Filandón llega al escenario del Auditorio Ciudad de León con el objetivo de “acentuar los valores, las esencias de lo genuino que un día consiguió reunirnos en torno al fuego, para seguir contando historias”.

Las entradas están disponibles por 8 euros (más gastos de gestión) en https://www.ctickets.es/eventos/conciertos/8978-entradas-folk-de-filandon.