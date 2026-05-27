El Festival 'León es Acción' celebra desde este jueves su sexta edición y se consolida como cita musical underground

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El Festival 'León es Acción' (Leixplotation) se celebrará desde este jueves, 28 de mayo, y hasta el domingo día 30 y se consolida como una cita con la música underground en una sexta edición que contará con la participación de siete bandas procedentes de Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, Portugal y España, además de otras propuestas artísticas como exposiciones o literatura.

Los organizadores de la propuesta han puesto en valor que, entre los días 28 y 30 de mayo, León acogerá una programación que inundará sus calles de cultura y estilo. La iniciativa combina la música en directo con las sesiones estrictamente en vinilo y una concentración y ruta de scooters clásicas.

La actividad se articulará en torno a varios escenarios y sus epicentros estarán situados en la plaza Puerta Castillo y en Espacio Vías. Además de las actuaciones habrá un mercadillo en Espacio Vías, lugar de encuentro para coleccionistas de discos y amantes de la cultura retro e independiente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El proyecto L'exploitation, en el que se enmarca este festival, tiene continuidad a lo largo de todo el año. Así, El Albéitar de la Universidad de León acogerá una exposición programada para los meses de septiembre y octubre.

La música en directo, como es habitual, será el plato fuerte de la programación. El cartel está formado por siete bandas que provienen de Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, Portugal, España y en el que habrá representación leonesa. Las bandas participantes son Mohama Saz (Madrid), Fast Kids (USA), Esperanto (Madrid), Plastic Family (Países Bajos), Vinícius e seu conjunto selvagem (Brasil/Porugal), Hummo (León) y Jesucritler (León).

Las entradas a los conciertos se pueden adquirir de forma anticipada online en Woutick y en los siguientes establecimientos de forma física: Elektra Comics, Discos Lizard, El Gran Café y Mongogo Leon.