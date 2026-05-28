Las Cortes de 1188, teatralizado en la Real Colegiata de San Isidoro en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El próximo sábado 30 de mayo a las 21.30 horas, la Asociación Cultural El Trovador Leonés llevará a cabo la representación de las Cortes de 1188. Esta obra teatral se realizará en el claustro de la Real Colegiata—Basílica de San Isidoro, lugar en el que se celebraron hace más de ocho siglos. Este evento, bajo el título Al Alba del Parlamentarismo, es un acto ya consolidado en la vida cultural leonesa. Alrededor de veinte actores, acompañados de unos 100 figurantes, participan en esta representación histórica sobre un texto de Hermenegildo López y con el vestuario de Mariluz Santos.

Con ello, desde la Asociación Cultural El Trovador Leonés, se busca recrear lo que pudo ocurrir en los alrededores del 18 de abril de 1188 con la llegada al trono de Alfonso, el VIII de León, que es el IX en la numeración clásica. Esta representación va sobre los textos emanados de dichas cortes y conocidos como los Decreta de León o La Carta Magna leonesa.

La teatralización irá precedida de un desfile que partirá del Palacio de los Guzmanes en torno a las 20.30 horas, donde se realizará una breve presentación del acto y, tras recorrer las calles Ruiz de Salazar, Pilotos Regueral, Cid y Sacramento, concluirá en la Plaza de Santo Martino con un homenaje a la figura de Alfonso IX, el Legislador, frente su estatua situada en el centro de dicha plaza. Posteriormente la comitiva accederá al claustro de San Isidoro y dará comienzo la representación, con una duración aproximada de 1 hora.

«Como es conocido, no se conservan documentos que avalen cuanto representamos, en el mismo lugar donde dicho magno acontecimiento tuvo lugar, pero con personajes que existían en la época y teniendo en cuenta la situación del momento y los Decreta que conocemos, aventuramos no estar demasiado alejados de la realidad del momento en el que, naturalmente, tanto eclesiásticos como nobles se inclinarían unos a favor y otros en contra de la presencia de aquellos «hombres buenos», los «cives electi», a los que el propio Alfonso hace alusión en múltiples ocasiones a lo largo de su dilatado y fructífero reinado», explican desde la propia asociación cultural.

«La información que se intenta transmitir con esta representación no se queda en el momento de la convocatoria a las mentadas Cortes, sino que se facilitan otros datos que complementan las causas y las consecuencias del hecho. Esta representación quiere hacer transmitir los hechos que ocurrieron y que nos atribuyeron el glorioso honor de ser considerados «Cuna del Parlamentarismo y de lo que estamos profundamente orgullosos», finalizan.

El Trovador Leonés, de esta forma intenta llevar a cabo una teatralización de este momento para un mejor conocimiento, apreciación y estima de nuestra historia leonesa, que no es poca, abunda y, en muchas ocasiones, no somos conscientes.