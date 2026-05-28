León es Acción celebra desde este jueves su sexta edición y se consolida como cita musical underground

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Festival 'León es Acción' (Leixplotation) se celebrará desde este jueves, 28 de mayo, y hasta el domingo día 30 y se consolida como una cita con la música underground en una sexta edición que contará con la participación de siete bandas procedentes de Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, Portugal y España, además de otras propuestas artísticas como exposiciones o literatura.

Los organizadores de la propuesta han puesto en valor que, entre los días 28 y 30 de mayo, León acogerá una programación que inundará sus calles de cultura y estilo. La iniciativa combina la música en directo con las sesiones estrictamente en vinilo y una concentración y ruta de scooters clásicas.

La actividad se articulará en torno a varios escenarios y sus epicentros estarán situados en la plaza Puerta Castillo y en Espacio Vías. Además de las actuaciones habrá un mercadillo en Espacio Vías, lugar de encuentro para coleccionistas de discos y amantes de la cultura retro e independiente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El proyecto L'exploitation, en el que se enmarca este festival, tiene continuidad a lo largo de todo el año. Así, El Albéitar de la Universidad de León acogerá una exposición programada para los meses de septiembre y octubre.

Conciertos

La música en directo, como es habitual, será el plato fuerte de la programación. El cartel está formado por siete bandas que provienen de Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, Portugal, España y en el que habrá representación leonesa. Las bandas participantes son Mohama Saz (Madrid), Fast Kids (USA), Esperanto (Madrid), Plastic Family (Países Bajos), Vinícius e seu conjunto selvagem (Brasil/Porugal), Hummo (León) y Jesucritler (León).

Las entradas a los conciertos se pueden adquirir de forma anticipada online en Woutick y en los siguientes establecimientos de forma física: Elektra Comics, Discos Lizard, El Gran Café y Mongogo Leon.