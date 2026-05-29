Diario de León

AMPLIA PROGRAMACIÓN

La escuela municipal pone todo su arte en el escenario

La actuación de Andiamo Avanti y el Coro de Adultos da paso desde hoy a una veintena de propuestas

Rosario Granell, profesora de la escuela municipal, dirige contra el progreso.

Rosario Granell, profesora de la escuela municipal, dirige contra el progreso.dl

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas (Emmudae) del Ayuntamiento de León clausura el curso con un programa especial de actividades que se desarrollará a lo largo del mes de junio. A los conciertos y actuaciones de los alumnos y alumnas de las distintas disciplinas, en distintos puntos de la ciudad, se suman las galas fin de curso que ponen el broche a un año de intensa actividad.

Una veintena de propuestas, todas con entrada gratuita, con música, danza y teatro ocuparán el programa del mes de junio, al que da el pistoletazo de salida la actuación de la Agrupación Instrumental Andiamo Avanti y el Coro de Adultos de la Emmudae (En memoria de nuestro compañero Luis Ángel Fernández Martín), hoy 29 de mayo a las 19.00 horas en la iglesia de San Froilán. Este espectáculo, de los profesores Iván Braña e Inmaculada Álvarez, se repetirá el 12 de junio, a las 18.30 horas, en la iglesia de San Marcelo.

La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León, fundada en 1999, es hoy uno de los más importantes centros de enseñanzas artísticas de la ciudad y punto de referencia en Castilla y León. En la actualidad, en ella se forman cerca de 1.300 alumnos y alumnas en música clásica, moderna y tradicional, danza clásica, contemporánea y española y los talleres de artes escénicas. Cerca de otros 1.500 escolares participan en las 24 aulas corales y 40 talleres de teatro que la Escuela pone a disposición en los colegios e institutos del municipio. Dirigida a todos los ciudadanos a partir de cuatro años y sin límite de edad, tiene por objetivo acercar la cultura a la ciudadanía a través de la música, la danza y el teatro para todos.

Hay más actividades, pero por destacar algunas, los días 2, 3 y 4 de junio se celebrará la XLIII Muestra Coral de las Aulas Corales Municipales, las tres jornadas a partir de las 19:00 horas en la iglesia de San Juan de Regla (entrada gratuita hasta completar aforo). El 2 de junio, a las 20.30 horas en el Teatro El Albéitar, el Laboratorio de Teatro de la Emmudae presentará la obra Contra el progreso, bajo la dirección de Rosario Granell y con textos de Esteve Soler. Entrada gratuita con invitación, que se podrá recoger en taquilla media hora antes de la función. Continuará la programación el 3 de junio con la actuación de los alumnos y alumnas de Iniciación Musical 2 junto a las agrupaciones de pequeños del área de Música Moderna, con los profesores Rosa Sanz, Miguel Arce y Daniel Fuertes. Será en el Salón de actos del Centro Cívico del Crucero, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Son dos las convocatorias para el miércoles. Audición de guitarra clásica con el profesor Amancio Álvarez, a las 19.30 horas en el Salón de Actos de Alfonso V; por otro, la Audición de Violín con el profesor David de la Varga Rojo y Laura Sánchez Pérez al piano, a las 19.30 horas en el Teatro El Albéitar. Bajo el título El precio de un error, los alumnos realizarán la teatralización.

tracking