La escuela municipal pone todo su arte en el escenario

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La Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas (Emmudae) del Ayuntamiento de León clausura el curso con un programa especial de actividades que se desarrollará a lo largo del mes de junio. A los conciertos y actuaciones de los alumnos y alumnas de las distintas disciplinas, en distintos puntos de la ciudad, se suman las galas fin de curso que ponen el broche a un año de intensa actividad.

Una veintena de propuestas, todas con entrada gratuita, con música, danza y teatro ocuparán el programa del mes de junio, al que da el pistoletazo de salida la actuación de la Agrupación Instrumental Andiamo Avanti y el Coro de Adultos de la Emmudae (En memoria de nuestro compañero Luis Ángel Fernández Martín), hoy 29 de mayo a las 19.00 horas en la iglesia de San Froilán. Este espectáculo, de los profesores Iván Braña e Inmaculada Álvarez, se repetirá el 12 de junio, a las 18.30 horas, en la iglesia de San Marcelo.

La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León, fundada en 1999, es hoy uno de los más importantes centros de enseñanzas artísticas de la ciudad y punto de referencia en Castilla y León. En la actualidad, en ella se forman cerca de 1.300 alumnos y alumnas en música clásica, moderna y tradicional, danza clásica, contemporánea y española y los talleres de artes escénicas. Cerca de otros 1.500 escolares participan en las 24 aulas corales y 40 talleres de teatro que la Escuela pone a disposición en los colegios e institutos del municipio. Dirigida a todos los ciudadanos a partir de cuatro años y sin límite de edad, tiene por objetivo acercar la cultura a la ciudadanía a través de la música, la danza y el teatro para todos.

Hay más actividades, pero por destacar algunas, los días 2, 3 y 4 de junio se celebrará la XLIII Muestra Coral de las Aulas Corales Municipales, las tres jornadas a partir de las 19:00 horas en la iglesia de San Juan de Regla (entrada gratuita hasta completar aforo). El 2 de junio, a las 20.30 horas en el Teatro El Albéitar, el Laboratorio de Teatro de la Emmudae presentará la obra Contra el progreso, bajo la dirección de Rosario Granell y con textos de Esteve Soler. Entrada gratuita con invitación, que se podrá recoger en taquilla media hora antes de la función. Continuará la programación el 3 de junio con la actuación de los alumnos y alumnas de Iniciación Musical 2 junto a las agrupaciones de pequeños del área de Música Moderna, con los profesores Rosa Sanz, Miguel Arce y Daniel Fuertes. Será en el Salón de actos del Centro Cívico del Crucero, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Son dos las convocatorias para el miércoles. Audición de guitarra clásica con el profesor Amancio Álvarez, a las 19.30 horas en el Salón de Actos de Alfonso V; por otro, la Audición de Violín con el profesor David de la Varga Rojo y Laura Sánchez Pérez al piano, a las 19.30 horas en el Teatro El Albéitar. Bajo el título El precio de un error, los alumnos realizarán la teatralización.