Las Hoces de Vegacervera se convierten en el gran lienzo del III Certamen de Acuarela de la Fundación MonteLeón

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La Fundación MonteLeón celebrará el día 12 de septiembre, de 9 a 16 horas, en la sede social de la Asociación Cultural Nieves González, situada en la localidad de Vegacervera, la tercera edición de su Certamen de Acuarela al Aire Libre, que, tras pasar por Las Médulas y el Parque Natural de Babia y Luna, convertirá a las Hoces de Vegacervera en su gran lienzo.

El objetivo principal del certamen es poner en valor la riqueza paisajística y patrimonial de la provincia de León, para lo que cada convocatoria se celebra en un enclave distinto y de especial atractivo.

El certamen tendrá lugar el sábado 12 de septiembre y recibirá a los participantes entre las 9 y las 11 horas en la sede social de la Asociación Cultural Nieves González. A partir de ese momento, los concursantes desarrollarán sus obras en distintos rincones del municipio y su entorno natural y urbano.

La recepción de las acuarelas finalizará a las 16 horas, momento en el que el jurado iniciará la deliberación de las obras presentadas. Finalizada la recepción, la organización ofrecerá un vino español a los participantes antes de la comunicación pública del fallo y la posterior entrega de premios.

Los cinco premios cuentan con una dotación económica de 1.300 euros y medalla Areté para el primer premio, 1.000 euros y diploma para el segundo, 800 euros y diploma para el tercero, 500 euros y diploma para el cuarto y 300 euros y diploma para el quinto. Asimismo, el ganador del primer premio recibirá una invitación para asistir al IV Encuentro MonteLeón, que se celebrará en el último trimestre del año.

La convocatoria está abierta a participantes de cualquier nacionalidad mayores de 18 años. Además, y con el objetivo de acercar la experiencia artística a los más jóvenes, la organización facilitará material de acuarela a los menores de edad que deseen participar de manera no competitiva. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el día 26 de agosto y deberán formalizarse a través de la página web de la Fundación MonteLeón.