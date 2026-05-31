Diario de León

León enciende el lienzo de San Isidoro, en fotos

Ángelopez

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Redacción
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León, proyectado en San Isidoro

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