El Ayuntamiento de León destina más de 300.000€ a artistas

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha gastado, de momento, más de 300.000 euros en apenas siete actividades que se realizarán entre el 23 y el 29 de junio. Esto se debe a la programación de las fiestas de San Juan y San Pedro, una propuesta que llega acompañada de un presupuesto global cercano a los 650.000 euros y que vuelve a abrir un debate recurrente cada verano: cuánto dinero público se destina a contratar artistas y si la inversión responde realmente a las expectativas culturales y sociales de la ciudad.

La cifra que supera los 300.000 euros, una cantidad que se acerca a la mitad del presupuesto y se distribuyen en apenas siete actuaciones. La más costosa será la de Ana Torroja. La exvocalista de Mecano protagonizará uno de los conciertos estrella de las fiestas por un importe de 70.180 euros, una cantidad que la sitúa claramente como la gran apuesta musical del Ayuntamiento. Por detrás aparece Zahara, una de las artistas más reconocidas del panorama independiente nacional, cuya propuesta electrónica denominada rave llegará a León por un coste de 50.820 euros. Entre las actuaciones más costosas, como se puede ver y comprobar, no se encuentran artistas locales.

El primero de este grupo será el de Café Quijano. El grupo leonés, habitual protagonista de las fiestas locales durante los últimos años, costará a las arcas municipales 48.400 euros. El arranque festivo llegará con la denominada Batalla del Rock, una contratación valorada en 35.090 euros. En este caso, el presupuesto incluye la participación de dos formaciones, La Última Legión y Strenos Rock Band, por lo que el gasto se reparte entre varios espectáculos.

Otro de los nombres destacados será Revólver. La histórica banda liderada por Carlos Goñi actuará en León por 32.670 euros. Se trata de una propuesta dirigida a un público más adulto y nostálgico, que mantiene un espacio destacado dentro de la programación pese a la creciente competencia de nuevos formatos y estilos musicales. En un escalón inferior aparecen varias contrataciones cerradas por importes idénticos de 24.200 euros. Es el caso de la orquesta La Misión, del dúo de pop urbano Lérica y de la banda indie Marlena, encargada de cerrar el programa principal de conciertos. Aunque estas cantidades son notablemente inferiores a las de los cabezas de cartel, siguen representando inversiones relevantes para actuaciones de una sola jornada.

Las actuaciones, de forma mayoritaria, son de artistas no locales que, además, cuestan la gran mayoría de la inversión pública realizada

La contratación más llamativa por su perfil mediático es probablemente la de la influencer Lucía de la Puerta. Con cerca de un millón de seguidores en Instagram, su participación costará 14.520 euros. La decisión refleja una tendencia cada vez más frecuente en las administraciones públicas, que buscan conectar con el público joven a través de figuras surgidas de las redes sociales. No obstante, esta decisión también plantea interrogantes sobre el criterio cultural que debe prevalecer en una programación financiada con dinero público.

Negociado sin publicidad

Todos estos contratos se han tramitado mediante procedimientos negociados sin publicidad, una fórmula legal contemplada para aquellos casos en los que existe exclusividad en la representación artística. Aunque la normativa permite este mecanismo, su utilización siempre genera debate al limitar la concurrencia competitiva que caracteriza a otros procesos de contratación pública.

Y las cifras conocidas hasta ahora representan solo una parte del gasto musical de las fiestas. A ellas habrá que sumar las contrataciones vinculadas a la noche de cantautores, el festival flamenco, las sesiones de DJs y otros conciertos promovidos por entidades privadas o emisoras de radio que se integran en la programación festiva. En conjunto, el desembolso destinado a la música vuelve a situarse como una de las principales partidas de las celebraciones de San Juan y San Pedro.

Los datos de contratación, accesibles a través de los mecanismos de transparencia de la administración pública, permiten conocer el coste de los principales conciertos que formarán parte del cartel festivo. Conviene matizar que las cantidades adjudicadas no corresponden exclusivamente al caché de los artistas, ya que incluyen aspectos como la producción técnica, el transporte, el alojamiento y otros servicios asociados a cada actuación. Sin embargo, las cifras sirven para hacerse una idea de la magnitud del desembolso que afrontará el consistorio leonés.

La cuestión de fondo, más allá de los nombres y de los importes individuales, sigue siendo la misma que cada año: si el elevado esfuerzo económico realizado por el Ayuntamiento de León se traduce en una programación suficientemente atractiva, diversa y renovada para justificar una inversión que supera ampliamente el medio millón de euros. Una pregunta que, como suele ocurrir con las fiestas, tendrá respuestas muy distintas que dependerán, seguro, de quién la formule y desde qué lado del escenario se observe. Pero lo que si está claro es que, el presupuesto de las fiestas, se está destinando de forma claramente mayoritaria a espectáculos de una sola noche con presupuestos bastante costosos que está asumiendo el Ayuntamiento de León.