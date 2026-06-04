Urraca I desaparece de León

El consejero de la Presidencia durante su visita a la exposición sobre Urraca I de León.Ángelopez

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Urraca I está cerca de desaparecer de El Museo de León. En apenas cuatro días, dicha exposición llegará a su fin y ya solo serán memorias. Por ello, hay gente que no se quiere perder a su llegada a León una pequeña paradita en dicha muestra. Esta vez ha sido el turno del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que visitó ayer en el Museo de León la exposición Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126], acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado.

La muestra constituye una de las principales actividades programadas por el consistorio leonés con motivo del noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I, con el apoyo del Gobierno autonómico a través de la Fundación para los Valores y la Identidad de Castilla y León.

Durante la visita, González Gago destacó «la relevancia del legado histórico de Urraca I, primera mujer en Europa en acceder al trono de un reino medieval por derecho propio, cuyo papel fue decisivo en la historia del Reino de León». La exposición ofrece una visión rigurosa y actualizada de su figura, contribuyendo a su conocimiento y difusión entre la ciudadanía.

La Junta de Castilla y León quiso recordar que ha destinado 300.000 euros a la organización de los actos conmemorativos del IX centenario del fallecimiento de la soberana, con el objetivo de promover una divulgación accesible y de calidad de la historia de la Comunidad y reforzar el valor educativo y cultural de estas iniciativas.

La exposición reúne más de 50 piezas procedentes de museos y colecciones nacionales e internacionales, algunas de ellas expuestas por primera vez en España y otras que regresan a León después de siglos. La muestra, que ya ha sido visitada por más de 30.000 personas, permanecerá abierta al hasta el 7 de junio.