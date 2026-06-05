La Capilla Clásica celebra cumpleaños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Capilla Clásica de León conmemora el 60º aniversario de su fundación con un concierto que se celebra en la Iglesia de los Franciscanos a las 20.15 horas de mañana sábado, día 6 de junio.

La Capilla es una de las agrupaciones corales de más amplia trayectoria de la provincia, teniendo su origen en 1965, fruto de la pasión de un grupo de aficionados a la música y de la mano de su fundador y primer director, Adolfo Gutiérrez Viejo. En sus inicios, su trabajo se concentró en la difusión de la polifonía española del s. XVI, y con el tiempo, amplió su repertorio a todo tipo de música clásica y también contemporánea. Para esta ocasión, la Capilla Clásica contará con la colaboración de la Orquesta Juventudes Musicales Universidad de León, bajo la dirección del maestro Juan Luis García, así como de acreditados solistas, como son la soprano Marta Arce, el tenor Ismael Arróniz, y el bajo Julio Ambrosy, que interpretarán diversas obras del repertorio clásico. El acceso será libre y gratuito, hasta completar el aforo de la Iglesia. Son patrocinadores del acto la Cámara de Comercio de León y Confiterías Montañés.