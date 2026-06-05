La leyenda del edificio de León donde guardan un vino desde hace casi mil años

La leyenda de San Isidoro habla de una barrica medieval vinculada a un vino conservado, según la tradición, desde el siglo XI.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En pleno corazón de León, entre muros de piedra cargados de historia y siglos de patrimonio religioso, sobrevive una de las historias más curiosas ligadas al vino en España. La Real Colegiata de San Isidoro conserva una tradición que mezcla misterio, ritual y leyenda: una barrica medieval donde, según la creencia popular, se guarda uno de los vinos considerado por muchos como uno de los más antiguos del mundo.

El relato forma parte del imaginario leonés desde hace generaciones y convierte este edificio histórico en algo más que un monumento visitable. Detrás de sus puertas se esconde una estancia que permanece cerrada durante casi todo el año y que solo recupera protagonismo en un momento muy concreto: el Jueves Santo.

La leyenda de San Isidoro y el vino que comenzó en el siglo XI

La historia sitúa el origen de esta barrica en el siglo XI. Según la tradición, Santo Martino de León habría llenado el recipiente con doce cántaros de vino, unos 176 litros, dando inicio a un ritual de conservación que todavía hoy despierta fascinación.

El vino permanece custodiado en una sala protegida por una doble puerta de madera y hierro, con dos cerraduras cuyas llaves históricamente han estado en manos del abad de turno y del administrador capitular. Durante el resto del año, el lugar permanece sellado y alejado de miradas ajenas.

El interior de la Real Colegiata de San Isidoro conserva siglos de historia y algunas de las leyendas más conocidas de León.Getty Images

La singularidad de esta historia reside también en el mantenimiento del contenido. Cada Jueves Santo se extrae una pequeña cantidad del vino (aproximadamente medio litro) y, siguiendo la tradición, se repone exactamente el doble. La explicación, según el relato popular, está en la merma natural de la madera de roble, que absorbe parte del líquido con el paso del tiempo.

El resultado es un vino licor cuya antigüedad se remonta, al menos simbólicamente, a hace casi mil años. Su valor resulta difícil de calcular y su acceso sigue siendo extraordinariamente restringido.

La Real Colegiata de San Isidoro es uno de los conjuntos monumentales más emblemáticos de León.Getty Images

El gallo de la torre y la anécdota que todavía se recuerda en León

La historia de la barrica arrastra también uno de esos relatos que sobreviven gracias a la transmisión oral. El fallecido abad de San Isidoro, Antonio Viñayo, solía recordar entre bromas una escena que forma parte del folclore local.

Después de probar aquel vino tan singular, algún canónigo aseguraba escuchar cantar al gallo de la torre.

La frase, repetida durante años en León, terminó reforzando el carácter casi legendario de una bebida reservada tradicionalmente a un grupo muy reducido de personas. Entre humor y simbolismo, el comentario ha terminado por convertirse en parte inseparable de la historia de San Isidoro.

La barrica, además, habría sobrevivido a episodios históricos especialmente complejos. La tradición sostiene que incluso las tropas napoleónicas, responsables del saqueo de numerosos templos españoles, pasaron por el edificio sin dañar el espacio donde se conservaba este vino.

Descubrir la Real Colegiata de San Isidoro, uno de los grandes tesoros de León

Más allá de la leyenda, la Real Colegiata de San Isidoro figura entre los enclaves históricos imprescindibles de León. Situada junto al casco antiguo, su arquitectura y patrimonio convierten el espacio en una de las visitas más relevantes de la ciudad.

El edificio forma parte de un conjunto monumental que permite recorrer siglos de historia leonesa y, al mismo tiempo, descubrir algunas de las historias más sorprendentes vinculadas al patrimonio español.