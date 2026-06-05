Carlos León y Ana Laura Aláez protagonizan la nueva programación expositiva del Musac

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, acompañada del director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Álvaro Rodríguez Fominaya, ha presentado hoy en rueda de prensa tres exposiciones que se abren al público en el MUSAC mañana sábado 6 de junio de 19:00 a 21:00 horas. ‘Lugar del elogio’ es el título de una muestra que revisa las últimas décadas de creación del pintor Carlos León (Ceuta, 1948. Vive y trabaja en Segovia). Las salas 5 y 6 acogerán ‘Pabellón de escultura: refugio e intemperie’, una gran instalación escultórica de Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964). La temporada se completa con ‘Casi Sistemas’, una exposición de obras pertenecientes a la Colección MUSAC. Las tres muestras podrán visitarse hasta el próximo 18 de octubre.

Con motivo de la inauguración, la entrada al museo será gratuita los días 6 y 7 de junio y el sábado a las 19:00 horas tendrá lugar un encuentro con los artistas Carlos León y Ana Laura Aláez y el comisario Fernando Castro, con entrada libre hasta completar el aforo. Además, el domingo 7 de junio tendrán lugar visitas guiadas a las exposiciones a las 11:30, 12:30 y 18:00 horas, para las que es imprescindible la inscripción en la web www.musac.es.

Carlos León. Lugar del elogio

‘Lugar del elogio’ es el título de una exposición monográfica del pintor Carlos León que propone un recorrido por medio centenar de las obras más significativas realizadas por el artista en las últimas décadas. Desde sus cautivadores jardines hasta sus últimas piezas, creadas específicamente para esta muestra, ‘Lugar del elogio’ permite al visitante acceder al imaginario de un artista maduro y plenamente consciente de las tradiciones y referencias que han influido en su trabajo: desde la abstracción gestual hasta la reflexión sobre el soporte y la superficie pictórica, de la antigua tradición dionisíaca a la pasión barroca, de la digitación cromática a una investigación sostenida sobre el color.

Considerado uno de los pintores españoles más relevantes de su generación, Carlos León ha desarrollado desde los años setenta una trayectoria marcada por una intensa exploración de las posibilidades expresivas de la pintura. Su obra surge en sus inicios en relación con la herencia pictórica del informalismo y el expresionismo abstracto. Sin embargo, su aproximación al gesto pictórico se desarrolla desde una perspectiva propia, caracterizada por una atención sostenida al ritmo del trazo, al color y a la construcción de la superficie, en un registro contenido y reflexivo.

Carlos León, protagonista en el Musac con su exposición Lugar del elogio.DL

En un texto publicado el 31 de marzo de 2024, el propio artista sintetizaba algunos de los conceptos y motivos que han articulado su trayectoria. En él recordaba títulos de series desarrolladas a lo largo de los años —Jardines, Estanques, Desvanes, Pasajes, Balaustradas o Hafrika— y señalaba: «Los considero los lugares de mi existir. Lugares simbólicos, cargados; dispositivos de conocimiento, también de seducción y, en todo caso, de intercambio». En el mismo texto, León subraya el vínculo de su trabajo con la tradición de la abstracción y con el expresionismo abstracto que marcó sus primeras búsquedas: «He pasado muchos años tratando de hacerme un sitio en un hipotético proceso de continuidad y desarrollo respecto de aquel expresionismo abstracto que sirvió de faro a mis búsquedas juveniles».

Desde esta perspectiva, su pintura plantea una relación entre abstracción y naturaleza que no se formula como una representación directa, sino como una forma de condensación visual y material de experiencias, ritmos y energías vinculadas al mundo natural.

La exposición ‘Lugar del elogio’, comisariada por Fernando Castro Flórez, no se plantea como una retrospectiva, sino como una aproximación a la etapa de madurez del artista. La muestra permite revisar las obras más destacadas realizadas por este creador en las últimas décadas, trabajando sobre tela, dibond y madera, soportes en los que su pintura se mantiene (literalmente) viva. En palabras del comisario, la muestra permite “un recorrido por la intensidad poética y la potencia cromática de una pintura que, desde hace décadas, mantiene una investigación constante sobre el gesto, la materia y la memoria”.

Junto a la pintura, el recorrido incluye también ensamblajes realizados a partir de objetos encontrados, una línea de trabajo que Carlos León ha desarrollado de forma paralela durante años. La propuesta expositiva se completa con referencias literarias y poéticas que dialogan con el trabajo del artista, entre ellas los versos del poeta Álvaro Valverde, que evocan la idea de convertir un lugar en territorio.

Ana Laura Aláez. Refugio e intemperie

Las salas 5 y 6 acogerán una de las obras más monumentales de la Colección MUSAC, el ‘Pabellón de escultura’ (2008) de Ana Laura Aláez, reinterpretado por la artista para esta exposición que lleva el título de ‘Pabellón de escultura: refugio e intemperie’.

La instalación está compuesta por 32 chapas de aluminio que conforman una única unidad, son en sí mismas una escultura, y remite a un espacio expositivo que, en lugar de dar cobijo al arte, lo expulsa con violencia. En ‘Pabellón de escultura: refugio e intemperie’, la artista dedica esta construcción a sus antepasados, remarcando de esta forma su procedencia. La artista considera que el origen de toda su trayectoria parte de periodos vacacionales en su niñez en una comarca de la provincia de León, en donde un pedazo de la historia aún no está del todo visible. La idea de refugio e intemperie se subraya en un texto de la artista que estará presente en la muestra en formato póster, en el que cobra protagonismo el recuerdo que la constituye y que le parece necesario remarcar en estos momentos. En sus propias palabras, “la búsqueda de un lugar seguro comienza con la lucha por la supervivencia que hemos heredado de nuestros predecesores”. Considera que la base de su acercamiento al arte tiene que ver con la idea de encontrar un refugio seguro, un lugar donde poder ser en nuestros propios términos. Sobre todo, el conseguir estar fuera de cualquier peligro para poder abrirnos a nuestra naturaleza con todas sus contradicciones.

En el 2008, la artista vasca presentó en MUSAC la exposición ‘Pabellón de escultura’, que albergaba el pabellón del mismo nombre creado específicamente para el proyecto. Con esta obra, su intención esencial era la de presentar un museo creado por la propia Aláez, con una escala menor dentro de otro más grande (el propio MUSAC). Fuera de la instalación, creada específicamente para esta muestra, se colocó una serie de esculturas esparcidas por el espacio. La obra remite a un espacio expositivo que -en lugar de dar cobijo al arte lo expulsa con violencia. Eso incluía también hablar de la escultura y sus problemáticas a partir de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX.

Casi sistemas. Colección MUSAC

La temporada expositiva se completa con ‘Casi sistemas’, una muestra de fondos del museo, en la que se aborda el uso de los sistemas dentro del arte contemporáneo en el cambio de siglo, tanto a nivel conceptual como en el modo de producción de las obras de arte. La muestra, que puede visitarse hasta el 18 de octubre, recoge una selección de quince obras pertenecientes a la Colección MUSAC de doce artistas internacionales: Ai Weiwei, Julieta Aranda, Lara Favaretto, Joan Fontcuberta, Piero Golia, Candida Höfer, Julie Mehretu, Mitsuo Miura, Ian Monroe, Vik Muniz, Pedro Mora, Julián Opie.

‘Casi sistemas’ toma como punto de partida la reciente donación al MUSAC por parte de Ai Weiwei del cuadro El 3 de mayo (2023). Cuando nos habla de los antecedentes remotos de esta obra realizada con ladrillos de juguete, Ai se remonta a la impresión con tipos móviles de madera durante la dinastía Song (ca. 1000 d. C.). Encontramos esta necesidad de sistematizar y codificar los procesos de producción al observar cómo se enfrentan los artistas al hecho creativo. El empleo de estas fórmulas hace, por un lado, que se puedan desarrollar amplias series basadas en estas metodologías y, por otro, que las obras se puedan replicar, en muchos casos sin necesidad de la «mano» del artista, al seguir una fórmula preestablecida. Estas estrategias, que derivan del fin de la condición posmoderna, han definido parte del modelo creativo de las últimas décadas. La reordenación del caos y la reinterpretación de la historia surgen como dos vías de análisis de la cultura contemporánea y del presente. Este tiempo congelado, atrapado, circular, en plena contradicción con un sistema en construcción, modular y aditivo, captura muchas de las preguntas de nuestros días, como una arqueología singular del pensamiento. En la muestra descubrimos desde sistemas autónomos a sistemas dependientes y desde metodologías cerradas hasta procesos abiertos. Se entablan conversaciones que se entrecruzan, de manera que sistemas orgánicos y dinámicos se relacionan con otros cerrados y circulares.