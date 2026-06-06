Del elogio de Carlos León a la duda bella de Ana Laura Aláez

Pueblos de León y pueblos de Castilla. Serán muy diferentes pero producen los mismos efectos secundarios: la necesidad del reencuentro de quienes vivieron los veranos eternos. Será físico o espiritual, pero algo claro quedó ayer: será. Pueblos de León como El Otero de Valdetuéjar, Villalmonte, Puente Almuhey, que salieron a colación vía Ana Laura Aláez, y de Castilla por parte de Carlos León. Coincidieron en una inspiración casi de urgencia existencial lo mismo que con las exposiciones que hoy inaugura el Musac y que ayer presentó Mar Sancho, viceconsejera de Cultura de la Junta de Castilla y León. Lugar del elogio es el título de la muestra que revisa las últimas décadas de creación del pintor Carlos León (Ceuta, 1948, quien vive y trabaja en Segovia). Las salas 5 y 6 acogen Pabellón de escultura: refugio e intemperie, una gran instalación escultórica de Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964). Completa la propuesta la colectiva, con Colección Musac como referente, titulada Casi Sistemas. Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Musac, confirmaba así el carácter intencionado de un museo que quiere investigar en torno al propio centro y apostar por los artistas de la Comunidad.

La presentación tuvo frases para enmarcar. Quién sabe si habían retado... Aunque cuando Carlos León dijo que «actuar» después de Fernando Castro Flórez, comisario de la exposición, es algo así como un partido perdido de inicio quedó claro que a veces el talento se reparte con generosidad. Por ejemplo cuando Ana Laura Aláez dudó mil millones de veces, «no sé», entre cuarenta mil millones de frases bellas magnéticas. Una exageración. Había dicho después Castro, de un poema de Álvaro Valverde; «Hagamos de este lugar un territorio», y así fue. Y antes Mar Sancho había abierto el acto pronunciando «prodigioso Musac (...) Existir libremente en el Musac», como una declaración de intenciones culturales y más.

No hacía falta ordenar las ideas: «La madurez había quedado atrás. Pensaba que no tenía que rendir cuentas a nadie. Que lo que tenía que decir, ya lo había dicho. Pero he tenido la etapa más fructífera de mi vida», decía respecto a esta exposición de unas cincuenta obras, de las que 11 son de estreno en el Musac, su autor, Carlos León. Conectó el artista con el pueblo de la memoria: «Llegaba en el coche de línea, bajaba y era correr hasta el desván de la casa. La luz que entraba por las rendijas, las grietas, era algo tangible, que encantaba», afirmó acerca de esa inspiración de desvanes o grietas en parte de esa obra nueva.

Y había pueblo también en Ana Laura Aláez, que además de una escultura de gran formato regala un texto impagable sobre sus orígenes leoneses: «Este texto del póster he tardado tanto tiempo en escribirlo... 61 años. Habla de unos pueblecitos de León que yo no veía como herencia, sino contraherencia, y que se convierten en algo maravilloso. De la supervivencia de esa gente, de los labradores, que tan difícil lo tuvieron y a los que agradezco esa herencia que recibí sin saberlo», relató y emocionó.

Con motivo de la inauguración, la entrada al museo será gratuita los días 6 y 7 de junio y el sábado a las 19.00 horas tendrá lugar un encuentro con los artistas Carlos León y Ana Laura Aláez y el comisario Fernando Castro, con entrada libre hasta completar el aforo. Además, el domingo 7 de junio tendrán lugar visitas guiadas a las exposiciones a las 11.30, 12.30 y 18.00 horas, para las que es imprescindible la inscripción en la web www.musac.es.

La temporada expositiva se completa con Casi sistemas, una muestra de fondos del museo, en la que se aborda el uso de los sistemas dentro del arte contemporáneo en el cambio de siglo, tanto a nivel conceptual como en el modo de producción de las obras de arte. La muestra, que puede visitarse hasta el 18 de octubre, recoge una selección de quince obras pertenecientes a la Colección MUSAC de doce artistas internacionales: Ai Weiwei, Julieta Aranda, Lara Favaretto, Joan Fontcuberta, Piero Golia, Candida Höfer, Julie Mehretu, Mitsuo Miura, Ian Monroe, Vik Muniz, Pedro Mora, Julián Opie.